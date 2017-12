Yrittäjien Pentikäinen karsisi työmarkkinajärjestöjen valtaa

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mielestä työmarkkinajärjestöille annetaan valta työeläkeyhtiöissä ­omistajien ohi.

"Tämä kummajainen on syytä poistaa, koska myös ­­­työeläkeyhtiöissä valta kuuluu omistajille, ei järjestöille. Muutos edellyttää lakimuutosta", Pentikäinen kirjoittaa Kauppalehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

"Työeläkeyhtiölakia pitää muuttaa siten, että järjestöjen valta valita yhtiöiden hallintoon edustajia ohi niiden omistajien loppuu. Muutos on tehtävissä poistamalla järjestöjen oikeus ehdottaa hallitusten ja hallintoneuvostojen jäseniä."

"Lakiin pitäisi vain kirjata, että hallintoon on valittava tasapuolisesti vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia. Käytännössä ehdotusvalta on nimitysvaltaa."

"Työeläkeyhtiöt eivät ole järjestöjen vaan vakuutuksenottajien ja vakuutettujen omistamia keskinäisiä yhtiöitä", Pentikäinen linjaa.

Pentikäisen mielestä liittoihin kuulumattomat työntekijät ja eläkeläiset on sivuutettu, vaikka he omistavat myös yhtiöitä. "Tämä on yhdenvertaisuusperiaatteen valossa ongelmallista. Jokaisella omistajalla – oli järjestäytynyt tai ei – pitää olla oikeus vaikuttaa omassa yhtiössään."

Pentikäinen arvostelee myös työnantajapuolta ja sen edustavuutta.

"Pitää olla paljon mielikuvitusta, jos väittää EK:ta kattavasti koko työnantajakenttää edustavaksi keskusjärjestöksi."

Taloussanomat kertoi, että Suomen Yrittäjät on kannellut oikeuskanslerille siitä, että järjestöstä ei ole pyydetty eikä nimetty edustajaa työttömyysvakuutusrahaston (TVR) hallintoneuvostoon. Suomen Yrittäjien mukaan se on sivuutettu, vaikka se on työnantajia edustava keskusjärjestö.