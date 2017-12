Poliisin tilastot kertovat: Poliisia saa odottaa yli puoli tuntia kiireellisimmissäkin tapauksissa kymmenissä kunnissa

Suomessa on suuria eroja siinä, miten pitkään poliisia pitää odottaa eri kunnissa. Jos esimerkiksi henki tai terveys on uhattuna, poliisin apua saa keskimäärin noin viidessä minuutissa pääkaupunkiseudulla ja käytännössä alle kymmenen minuutin lähes kaikissa maakuntakeskuksissa.

Viidessäkymmenessä kunnassa poliisia joutui odottamaan puoli tuntia tai yli puoli tuntia kiireellisimmissäkin tapauksissa tammi-marraskuun keskiarvojen mukaan, ilmenee poliisin tilastoista.

Maakuntien keskiarvot vaihtelevat reilusta kuudesta minuutista vajaaseen kolmeentoista minuuttiin. Toimintavalmiusaika tarkoittaa käytännössä sitä, miten pitkään lähimmältä partiolta menee hälytyksestä siihen, että se on tapahtumapaikalla.

Enontekiöllä ja Utsjoella keskimääräinen aika kiireellisessäkin tehtävässä on yli tunti. Enontekiön kunta väläyttikin äskettäin kunnallisen "seriffin" perustamista vastavetona lakkautettaville poliisiviroille.

Poliisin saapumisaikaan vaikuttavat useat asiat, kuten käytössä olevien partioiden määrä sekä hälytystehtävien määrät, hälytystehtävien ja partioiden välinen etäisyys ja vesistöjen kiertämiset.

"Meillä on tiettyjä keskittymiä, missä on paljon tehtäviä ja paljon ihmisiä. Resurssia joudutaan keskittämään sinne, missä on paljon tapahtumia. Joka paikkaan rajallista resurssia ei yhtä paljon pystytä sijoittelemaan", kertoo ylikomisario Vesa Pihajoki Poliisihallituksen poliisitoimintayksiköstä.