Sipilä: Nyt on arvioitava, onko tietovuodosta syntynyt jotain vahinkoa ja mistä vuoto on peräisin

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan hallitus saa huomenna raportin HS:n tietovuotoasiasta. Raportti tulee Sipilän mukaan tiedoksi myös huomenna presidentti Sauli Niinistön johdolla koolla olevaan hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan.

Sipilän mukaan nyt on arvioitava, onko tietovuodosta syntynyt jotain vahinkoa ja mistä vuoto on peräisin. Myös sitä pitää hänen mielestään lopulta arvioida, onko lainsäädäntö ajan tasalla.

"Tämä on vakava asia, ja kyllä meidän lainsäädäntömme on tässä asiassa käsittääkseni hyvin selkeä. Tiedon luovuttaminen, levittäminen ja julkaiseminen on rangaistavaa, ja siitä näkökulmasta sitä käsitellään ja poliisi tutkii."

Poliittisia seurauksia ei Sipilän mielestä ole odotettavissa. Hänen mukaansa vuoto ei vaikuta myöskään tiedustelulainsäädännön valmisteluun, joka kulkee omaa prosessiaan.

Pääministeri ei kommentoi Helsingin Sanomien toimintaa asiassa.

"Siihen poliisi ottaa kantaa sitten. Poliisi tutkii asian, ja luotan täysin suomalaisiin viranomaisiin tässä."

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) haluaa antaa keskusrikospoliisin (KRP) tutkijoille työrauhan HS:n tiedustelu-uutisen käsittelyssä. Hänen mielestään asia on tutkittava perusteellisesti muun muassa siksi, että sillä saattaa olla vaikutusta tiedustelulakeihin, joiden valmistelu on loppumetreillä.

Risikon on määrä tänään keskustella yksityiskohdista keskusrikospoliisin kanssa.

"Jos eduskunta haluaa selvityksen, se ilman muuta tehdään", hän sanoo.

Entinen sisäministeri ja puolustusvaliokunnan varajäsen Päivi Räsänen (kd.) on vaatinut, että puolustusministerin olisi hyvä informoida puolustusvaliokuntaa vielä ennen joulua.

"Tässä vaiheessa ei ole vielä mitään muuta sen kummempaa kerrottavaa kuin mitä julkisuudessakin on ollut. Keskusrikospoliisi kertoo kyllä kaiken, mitä pystyy", Risikko huomauttaa.

Risikko ei osaa vielä sanoa, millaisia vaikutuksia tapauksella voisi tiedustelulakiin olla. Hänen mielestään tilanne on siinä mielessä hyvä, että laki on vielä auki ja siihen voi tehdä muutoksia.

"Ensimmäiseksi pitää arvioida, tarvitaanko mitään muutoksia tai lisäyksiä, ja sen jälkeen, mitä ne ovat, hän kommentoi lausuntoja, joiden mukaan tiedustelulaissa pitäisi huomioida tietojen suojaaminen."

Helsingin Sanomien tiedustelulakiuutisen tutkinnassa epäiltynä rikosnimikkeenä on turvallisuussalaisuuden paljastamisen lisäksi virkasalaisuuden rikkominen, keskusrikospoliisi tiedotti tänään. Tutkinta alkoi, kun Puolustusvoimat teki tutkintapyynnön Helsingin Sanomien salaisiin asiakirjoihin perustuneesta uutisesta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä johtopäätösten aika on aikanaan sen jälkeen, kun viranomaiset ovat tutkineet asian.

"Todella toivon, että henkilö tai henkilöt, jotka ovat salaisia asiakirjoja antaneet eteenpäin, joutuvat vastuuseen."

Orpon mielestä se, että keskeisiin turvallisuuskysymyksiin liittyviä asiakirjoja vuotaa julkisuuteen, ei ainakaan paranna Suomen tilannetta kumppaneiden silmissä.

Hänen mukaansa keskeisiä asiassa ovat vastuulliset ministeriöt ja virkatahot sisäministeriössä ja puolustusministeriössä ja he myös antavat hallitukselle huomenna selvityksen.