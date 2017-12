Poliisipäällikkö puolustaa päätöstä jättää Enontekiö poliiseitta: "Levin suunnalla on noin 80 prosenttia tehtävistä"

MT on kertonut aiemmin, että Enontekiöllä harkitaan seriffin palkkaamista sen jälkeen, kun kunnan viimeiset poliisit lopettavat työnsä helmikuussa.

Enotekiölle seriffin tehtäviin vapaaehtoiseksi ilmoittautunut Antti Tonteri on korostanut, että hän toivoo, ettei viralle olisi tarvetta. Se tosin edellyttää, että enontekiöläiset saisivat pitää poliisinsa.

"Pitää tietenkin toivoa, että järki tulisi käteen", hän on aiemmin todennut.

Lapin poliisilaitoksen päällikkö vastaa viime kädessä resurssien kohdentamisesta.

Poliisipäällikkö Esa Heikkinen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että muutama vuosi sitten Enontekiölle siirrettiin Muoniosta kaksi poliisia.

He ovat nyt eläköitymässä, eikä partion sijoittamista Enontekiölle enää suunnitella. Myöskään puheet paikkakunnan seriffistä eivät ole saaneet poliisipäällikköä harkitsemaan asiaa uudelleen.

"Vaikka partio on ollut sijoitettuna Enontekiölle, se ei ole hoitanut pelkästään Enontekiön asioita. He ovat käytännössä vain aloittaneet vuoron siellä ja siirtyneet sitten Levin suunnalle, jossa on noin 80 prosenttia tehtävistä", Heikkinen kuvailee.

Partion lähteminen ei siis hänen mukaansa muuta merkittävästi Enontekiön tilannetta. Heikkinen kuitenkin sanoo, että mikäli Lapin poliisilaitoksella olisi nykyistä enemmän resursseja, asia olisi ajateltavissa toisin, ja Enontekiökin voisi saada pitää partionsa.

Heikkisen mukaan poliisilaitoksella on tänä vuonna noin 10 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Selkeästi eniten Lapissa tarvitaan poliisia Kittilän alueella, Heikkinen kertoo. Nykyisissä suunnitelmissa poliisipartio ollaan sijoittamassa Enontekiön ja Kittilän puoliväliin Muonioon. Muoniolta on Enontekiöön noin 75 kilometriä, Kittilään noin 80 kilometriä.

"Luonnollisesti tämä tilanne aiheuttaa Enontekiöllä keskustelua ja turvattomuuden tunnetta", poliisipäällikkö toteaa.

Muonion neljästä poliisista kaksi nimetään Heikkisen mukaan niin sanotuiksi Enontekiön nimikkopoliiseiksi, jotka hoitaisivat ensisijaisesti Enontekiön tehtävät.

