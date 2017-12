EU-komissaari: Susi on ja pysyy erityisesti suojeltuna

EU-komissio ei halua muuttaa suden asemaa erityistä suojelua nauttivana lajina. Näin sanoi maatalouskomissaari Phil Hogan saksalaiselle Neue Osnabrücker Zeitung -lehdelle.

Hogan antoi lausuntonsa sen jälkeen, kun Saksan maatalousministeri Christian Schmidt oli vedonnut kirjeitse EU-komissioon suden suojeluaseman lieventämiseksi.

Vetoomuksen syynä on suden ja sen aiheuttamien kotieläinvahinkojen yleistyminen Saksassa.

Hoganin mukaan susi on monin paikoin yhä uhanalainen. EU-komissio on tietoinen suden leviämisen aiheuttamista ongelmista. Laiduneläinten suojaamiseen on kuitenkin tarjolla tukia, ja säädökset sallivat yksittäisten susien tappamisen kannanhoidollisin perustein, jos toimet eivät vaaranna lajia.

Lähde: Neue Osnabrücker Zeitung (saksaksi)