Halla-aho: Räsäsen retuuttaminen ei anna aihetta lisätoimiin Hakkaraisen tapauksessa

Tieto vuosi sitten tapahtuneesta kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) kaltoinkohtelusta ei anna aihetta lisätoimiin Teuvo Hakkaraisen (ps.) tapauksessa, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Räsänen kertoi Ilta-Sanomille, että Hakkarainen kävi viime vuonna pikkujouluaikaan häneen käsiksi ja repi häntä hiuksista.

Halla-ahon mukaan Räsäsen tapaukseen palaaminen vuotta myöhemmin on "keinotekoista".

"Sikäli kuin tähän olisi katsottu tarpeelliseksi puuttua, se olisi pitänyt tehdä jo vuosi sitten, mutta eduskuntaryhmän silloinen puheenjohtaja ei reagoinut tähän tapaukseen mitenkään", Halla-aho sanoi STT:lle.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmää johti vuosi sitten sinisten nykyinen puheenjohtaja Sampo Terho.

Halla-aho toivoo, että eduskuntaryhmän tiistaina Hakkaraiselle antama vakava varoitus on riittävä toimenpide tällaisen toiminnan lopettamiseksi.

"Teimme Teuvo Hakkaraiselle täysin selväksi, että jos tämä toistuu, niin seuraava askel on ryhmästä erottaminen. Meillä ei siinä tilanteessa ole muita vaihtoehtoja."

Halla-ahon mukaan on itsestään selvää, että toisten kansanedustajien fyysistä koskemattomuutta pitää kunnioittaa.

"Tällä kyseisellä henkilöllä (Hakkaraisella) on ongelma alkoholinkäytön suhteen ja hänellä on ongelma hallita itseään, kun hän ottaa alkoholia. Me olemme hänelle todenneet, että tällöin hänellä on velvollisuus olla ottamatta alkoholia."

Halla-aho korostaa, että Hakkaraisen on itse ratkaistava alkoholiongelmansa. Puolue ja eduskuntaryhmä ovat Halla-ahon mukaan valmiita tukemaan Hakkaraista alkoholiongelman voittamisessa.

"Alkoholismin kanssa asia on niin, että jos henkilöllä itsellään ei ole sairauden tuntoa, niin kukaan muu ei hänen puolestaan pysty sitä ongelmaa ratkaisemaan", Halla-aho sanoo.

"Teuvo Hakkaraisen on nyt ymmärrettävä luita ja ytimiä myöten, että hänellä on ongelma. Se on ensimmäinen askel sen ratkaisemiseen. Ratkaisun avaimet ovat hänen omissa käsissään."