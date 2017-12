Kokoomusedustaja: Nykyinen suojelutilanne aiheuttaa susille kärsimystä – "Niille tehdään asioita, jotka eivät ole hyväksyttäviä"

Nykyinen suojelupolitiikka aiheuttaa susille kärsimystä, sanoo kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Markku Eestilä.

EU-komissaari Phil Hogan kertoi aiemmin, ettei EU-komissio halua muuttaa suden asemaa erityistä suojelua nauttivana lajina.

Eestilä kritisoi Hoganin kantaa jyrkästi ja pitää susien suojelua tärkeämpänä metsästyksen harjoittamista varsinkin Itä-Suomessa.

"Kyse on suomalaisesta elämänmuodosta ja kulttuurista. Metsästys on hirveän tärkeä sosiaalisen kanssakäymisen muoto. Alueella on susilaumoja, jotka ovat erikoistuneet koirien syömiseen ja tappamiseen. Ne estävät todellisuudessa koirien kanssa metsästyksen", Eestilä sanoo MT:lle.

Eestilä on taustaltaan eläinlääkäri ja metsästäjä. Takana on seitsemän vuoden ura kansanedustajana.

Hän kuvailee susikeskustelua kiusalliseksi. "En ihmettele, että ihmiset täysin kyllästyneitä. Samat jutut kiertävät ja ratkaisua ei saada tehtyä."

En suhtaudu susiin vihamielisesti, Eestilä jatkaa. "Mutta ne aiheuttavat suuria ongelmia."

Pitäisikö suden siis osata jättää metsästyskoira rauhaan?

Niin ei voida Eestilän mukaan olettaa, koska susi toimii vaistojensa mukaisesti. Mutta koiria tappavia laumoja pitäisi saada tappaa.

"Jos kansalaiset kokevat, että ylimitoitettu suojelu ei anna oikeutta harventaa susipopulaatiota, niin sitten ihmiset ottavat oikeuden omiin käsiin. Susille tehdään asioita jotka eivät ole hyväksyttäviä."

Nykyinen politiikka kiihdyttää Eestilän mukaan kansalaistottelemattomuutta ja salametsästystä.

Susia saatetaan myrkyttää ja niille annetaan makupaloja, jotka aiheuttavat kärsimyksiä ja kuoleman, Eestilä mainitsee. Syöttien sisällä saattaa olla esimerkiksi kolmihaarakoukkuja.

"Ei tämä ainakaan eläinsuojelua ole. Se on komissaarinkin ymmärrettävä."

Hän tuo esiin myös metsäpeuran suojelun.

"Suomessa pitää erityisesti suojella uhanalaista metsäpeuraa, joka on kuolemassa sukupuuttoon Venäjän susipopulaation Suomen alueella olevien susilaumojen takia", Eestilä kirjoittaa Facebook-sivullaan.

Uhanalaisuusluokittelussa metsäpeuraa ei kuitenkaan ole luokiteltu uhanalaiseksi, vaan silmälläpidettäväksi. Metsäpeura hävisi aikoinaan liiallisen metsästyksen seurauksena.

Eestilä vastaa viittaavansa kannan laskuun ja siihen, ettei metsäpeuroja ole hänen tietojensa perusteella Venäjällä yhtä paljon kuin susia.

Hänen mukaansa Venäjän aarniometsät pitävät kyllä huolen susikannan elinvoimaisuudesta.

"Väitteet sukupuuttoon kuolemista ovat ihan tyhjänpäiväistä hommaa."

Päätösvalta pitäisi siirtää paikallisille tahoille, Eestilä ehdottaa. Niin toteutettaisiin EU:n mainostamaa läheisyysperiaatetta.

Eestilän mukaan Suomessa pitäisi toimia kuten Virossa, jossa sutta saa metsästää. Susi pitää siirtää luontodirektiivin liitteestä neljä liitteeseen viisi, jolloin metsästys helpottuu, Eestilä sanoo.

"Monille ihmisille metsästys on valtavan iso henkireikä. Ilman sitä elämästä häviää hirveästi pois. Se on elämänmuoto ja harrastus samalla kertaa."

Myös haukkuvien koirien käyttäminen on Eestilän mukaan osa suomalaista metsästyskulttuuria.

"Koirat ovat perheenjäseniä, niitä ei voi rahassa mitata. Omaakin koiraa perhe kieltää viemästä paikkaan, missä on susia. Hyvä koira on harvinainen", hän sanoo.

"Hogan on fiksu mies, mutta tässä asiassa hän ei näe kokonaisuutta. Tässä on meneillään jäädytetty konflikti, joku ratkaisu pitää löytää. Komissaarion ratkaisu ei tyydytä suomalaisia metsästäjiä eikä ole susienkaan kannalta hyvä."