Työllisyysaste on noussut syksyn aikana – ylitti 70 prosentin rajan

Reipas talouskasvu on tuonut myös työpaikkoja, sillä työllisyysaste on noussut syksyn aikana. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli marraskuussa 70,4 prosentissa, mikä on prosenttiyksikön korkeampi luku kuin kaksi kuukautta aiemmin syyskuussa.

Kausivaihtelua aiheuttavat varsinkin kesätyöt ja kausiluontoiset työt esimerkiksi maataloudessa, rakentamisessa ja matkailussa, kertoo Tilastokeskus.

Hallitus on ilmoittanut tavoittelevansa työllisyysasteen nostamista 72 prosenttiin.