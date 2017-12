Keskustan Kärnä hämmästelee vihreiden eläinsuojelukantaa: "Maatalous olisi haluttu tappaa kertarysäyksellä"

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä hämmästelee vihreiden kansanedustajien Ville Niinistön ja Emma Karin väitteitä siitä, että perjantaina lausunnoille lähtenyt eläinsuojelulaki ei kunnioittaisi myös tuotantoeläinten oikeuksia.

"En keksi vihreiden pettymykselle muita motiiveja kuin sen, että suomalainen maatalous olisi heidän toimestaan haluttu tappaa tällä lainsäädännöllä kertarysäyksellä. On mahdotonta ajatella, että alkaisimme rasittamaan muutenkin vaikeassa tilanteessa ja nykyäänkin korkeilla eettisillä sekä lainsäädännöllisillä standardeilla toimivia tuottajia mahdottomilla uusilla investointivaatimuksilla", Kärnä toteaa tiedotteessa.

Kärnä tyrmää Karin väitteet siitä, että lakiluonnos ei turvaisi eläimille riittävää juomaveden saantia.

"Lausuntopalautteen perusteella sekä aikanaan valiokuntakäsittelyssä on tietenkin vielä varmistettava, että säädös on niin yksiselitteinen, ettei tulkinnanvaraa jää. Eläimet eivät saa kärsiä janosta", hän huomauttaa.

Janontunteen tyydyttämiseksi ei kuitenkaan ole Kärnän mielestä välttämätöntä taata Karin vaatimaa juoksevaa vettä. Riittää, että vettä on aina saatavilla.

Eläinten hyvinvointi on Mikko Kärnän mukaan itseisarvo, johon Suomessa on pyritty tähänkin saakka. Kansanedustaja myös kehottaa vihreiden edustajia joskus tutustumaan kammoksumiinsa parsinavettoihin ja sikaloihin, koska he eivät selkeästikään tiedä mistä puhuvat.

"Suomalainen tuotanto on nykyäänkin kaikilla mittareilla maailman kärkeä, kun puhutaan eettisyydestä ja ekologisuudesta. Vihreät epäonnistuvatkin tässä hyökkäyksessään kuin kani jäisen porkkanan syömisessä", Kärnä sivaltaa.

