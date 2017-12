Sipilä iloitsee työttömyyden laskusta - "työ on paras lääke eriarvoisuuden vähentämiseksi"

Parantunut taloustilanne näkyy Suomen yleisessä ilmapiirissä, ja kansalaiset luottavat tulevaisuuteen vahvemmin kuin pitkiin aikoihin, arvioi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) uudenvuodentervehdyksessään.

Sipilä iloitsee työpaikkojen määrän kasvusta ja työttömyyden vähenemisestä kaikkialla Suomessa.

Sipilä viittaa Tilastokeskuksen lukuihin, joiden mukaan työllisten määrä oli marraskuussa peräti 83 000 suurempi kuin vuotta aiemmin. Lukua voi hänen mukaansa havainnollistaa sanomalla, että jokaista vuoden päivää kohden syntyi 230 uutta työpaikkaa.

Työ on paras lääke syrjäytymisen torjumiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Siksi työllisyyden vahvistaminen on ja pysyy hallituksen tärkeimpänä tavoitteena, Sipilä painottaa STT:n kautta välittämässään tervehdyksessä.

Sipilän mukaan hallitus haluaa varmistaa, että kaikki väestöryhmät pääsevät nauttimaan kasvun hedelmistä.

Olemme pyrkineet jakamaan myös taloustalkoiden vastuut mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Ilahduttavaa onkin, että tuoreimpien tilastojen mukaan tuloerot eivät kasvaneet viime vuonna lainkaan toisin kuin julkisesta keskustelusta olisi voinut päätellä, Sipilä kirjoittaa.

Pääministeri lähettää onnittelut eteläisille naapureille Virolle, Latvialle ja Liettualle, jotka kaikki viettävät vuonna 2018 itsenäistymisen 100-vuotisjuhlaa. "Haluan sydämellisesti onnitella naapureitamme. Meitä yhdistää sekä historia että yhteinen tulevaisuus."

Tuleva vuosi muistuttaa myös Suomen historian vaikeista ajoista. Sisällissodasta tulee kuluneeksi sata vuotta.

Juha Sipilä korostaa, että suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on ollut sen yhtenäisyys. "Yhtenäisyys on itseisarvo mutta itsestään selvää sen säilyminen ei ole. Tämä on hyvä muistaa, kun Suomen itsenäistymisen satavuotisjuhlien jälkeen on edessä vuosi 2018. Silloin tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun Suomi jakautui kahtia tavalla, jonka muistot ovat edelleen kipeät."

Hän toivoo, että muistovuotta voidaan lähestyä kaivamatta esiin vanhoja rajalinjoja. Siksi eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa on päätetty aloittaa sisällissodan juhlavuosi tilaisuudella, jolla korostetaan sovintoa, demokratiaa ja yhteiskunnan eheyttä.