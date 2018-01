Presidentti Niinistö kannusti vastuunkantoon yhdessä: "Maailma ei ole vain meitä varten, se on jatkuvuutta varten"

Maailmassa eletään muutoksen aikoja, ja niihin on herättävä. Olemme tässä takamatkalla, totesi presidentti Sauli Niinistö uudenvuodenpuheessaan.

Hän nosti esiin niin ilmastonmuutoksen, teollisuuden ja markkinoiden rakenteen muuttumisen kuin maailmanpolitiikan epävakauden. Yksi ongelmista on myös se, että niin YK:n kuin EU:n asema maailmanpolitiikassa on heikentynyt.

"Jokaisen meistä on otettava ja kannettava vastuuta; elämäntapamme tuottaa kriittiseksi käyvää kuormaa planeetallemme. Maailma ei ole vain meitä varten, se on jatkuvuutta varten. Ja se meidän on turvattava", Niinistö painotti.

Puheen pääviesti oli sovinnollisuus, jonka presidentti toivoi kantavan myös muutosten keskellä.

"Jo Seitsemän veljeksen Juhani tiesi, kuinka ´Kaikki käy hyvin, jos vaan itse kukin kohdastamme harrastelemme yksimielisyyttä ja sovintoa. Mutta kas jos riitaa etsimme, niin kyllä löydämme aina syitä niskaharjastemme kohotteiksi.´", hän siteerasi.

Puheensa aluksi presidentti pohti Suomen 100-vuotisjuhlien merkitystä. Hän kuvasi sykähdyttäväksi sitä, kuinka ihmisten juhlamieli levisi vuoden mittaan ympäri maan.

Nyt vuodenvaihteessa on Niinistön mukaan myös aika katsoa Suomen itsenäisyyden alkuun, joka kääntyi heti vuonna 1918 lähes "pahimaan, mitä kansakunta voi kohdata" - sisällissotaan.

"Itsenäisyyden alku ei siis ollutkaan ”yhdessä” vaan perin pahoin erillään. Tätä ei voi noin vain pyyhkiä pois. Historian suhteen on uskallettava olla rehellinen, sillä vain rehellisyys luo pohjan luottamukseen. Yhteisö on vahva, jos se kykenee käsittelemään myös kipeitä asioita. Menneisyyden kanssa on hierottava sovintoa."

Hänen mukaansa itsenäisyyden vuosikymmenten tärkein oppi onkin yhteys toisiin ja yritys ymmärtää.

"Oppi näistä vaiheista meille on selkeä: on erilaisuutta, ihmisillä on toisistaan poikkeavia taustoja, vakaumuksia ja tavoitteita, on oikeus olla eri mieltä. Ja sitä on osattava kunnioittaa, vaikka kuinka itse toisin ajattelisi."

Aiempien vuosien tapaan entinen valtiovarainministeri ja pankkimies arvioi Suomen talouden tilaa. "Vaikka talous onkin kääntynyt hukatun vuosikymmenen jälkeen nousuun ja työllisyys alkanut parantua, kansantaloutemme ei vieläkään ole saavuttanut vuoden 2008 tasoa", hän muistutti.

Niinistön mukaan on syytä tiedostaa, että paremman vireen on mahdollistanut runsas velkaantuminen. Hän kannusti varovaisesti varautumaan rahapolitiikan tiukentamiseen, joka on edessä myös maailmalla.

Maailmantalouden syvässä muutoksessa kokonaiset tuotannonalat ja perinteinen työn kuva muuttuvat. Nuorten halu yrittäjyyteen on siksi Niinistön mielestä ilahduttavaa.

"Tunnelmat ammattiopistoista Slushiin heijastavat laajempaakin asennemuutosta. Nuori luottaa päänsä ja käsiensä taitoon."

Samaan aikaan moni nuori kokee turvattomuutta. Presidentti nostikin viime uudenvuodenpuheen tavoin esiin eriarvoistumisen torjumisen ja nuorten syrjäytymisestä huolehtimisen.

Maailman myllerryksiä presidentti katsoo viime vuodenvaihteen tavoin huolestuneena. Pohjois-Korean asekehittely on uusin lisä turvallisuusuhkien luetteloon. Myös Yhdysvaltain kovasanainen kritiikki YK:n toimintaan kuuluu listaan.

"Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat istuvat niissä pöydissä, joissa maailman menoa säädellään. On sinänsä hyvä asia, että suurilla on keskusteluyhteys. Meidän kannaltamme ongelmana ovat ne puuttuvat tuolit: EU on jäänyt sivuosaan ja YK:n rooli tuntuu kutistuvan."

Suomi tulee presidentin mukaan YK:n pääsihteeri Guterresin pyrkimyksiä järjestön uudistamiseen. " Puutteistaan huolimatta YK on korvaamaton toimija kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi."

Vaikka presidentin mukaan on ristiriitaista, että väestö lisääntyy maailmalla nopeimmin siellä, missä lapsista on vaikea kantaa vastuuta ja missä elinolosuhteet ovat muutoinkin niukat ja eniten vaarassa ilmastonmuutoksen vuoksi.

"Tulee julmuuksia, tulee muuttoliikettä, voi syntyä kansainvaelluksiakin", hän muistutti muutosten yhteisvaikutuksista.

Tämän vuoksi Suomenkin on kannettava vastuuta ja edelleen autettava. Tässä Niinistö nostii esiin naiset ja tytöt, jotka ovat myös Suomen virallisen kehityspolitiikan eturintamassa.

"Tyttöjen on saatava käydä koulunsa ja määrätä elämänsä suunta. Tämä on oikein heidän itsensä vuoksi, mutta samalla mitä tärkeintä meidän kaikkien vuoksi. Naisten panos on ollut korvaamaton Suomen omassa tarinassa. On vaikea kuvitella, miten ihmiskunnalla olisi varaa jättää tämä voima vapauttamatta."