Mitä ihmettä? Suomalaista Dumlea myydään Islannilla ja tulivuorilla

Satunnainen matkailija etsii lentokentän makeishyllystä tuliaisia. Kun Islannissa ollaan, salmiakkia ja lakritsia on metrikaupalla, ja Fazerinkin turkinpippurit ja liitulakut hyvin esillä.

Mutta konvehtien kohdalla pitää hieraista silmiä: hyllyssä on Dumle-paketti, jota koristaa tulivuori ja Islannin kansallislintu lunni. Mitä ihmettä! Eihän kansallisomaisuuttamme voi näin tärvellä! Nyt haiskahtaa valaanrasva!

Fazerin nimi lukeekin paketissa pienemmällä kuin Geisha- tai Fazermint-rasioissa, eikä hyllyn reunan hinnanreunassa ollenkaan. Takana on pienellä präntillä Helsinki. Rasia maksaa 8,2 euroa.

Mitä tämä tarkoittaa? Onkohan sisälläkään oikeita Dumleja?

"Päällä on erillinen kuori, jonka alla on tavallinen Dumle-paketti", Fazer Makeisten kaupallisten yksiköiden toimitusjohtaja Tom Lindblad rahoittelee. Mutta sitten hän jatkaa:

"Meillä on vastaavanlaiset Dumlen lahjakuoret myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja Singaporessa vastaavanlaiset on tehty Geishalle."

Tanskan paketissa istuu Pieni merenneito, Ruotsin kääreessä köpöttelee taalainmaanhevosia ja Norjan Dumlet on kääräisty villapaitakuosiin.

Lindblad vakuuttaa, että tuotteet on silti tehty Suomen Vantaalla ja se kerrotaan myös irtopahvien alla olevassa alkuperäispaketissa. Dumlet on valittu maabrändäyksen kohteeksi, koska ne tunnetaan hyvin Pohjoismaissa. Alkuperäinen yhteistyöidea on tullut lentokentiltä.

"Lentokenttäbisneksessä iso osa on makeisten ja muiden tuliaisten ostamista, ja näin maa muistetaan tietystä makeisesta."

Suomen osalta on luotettu sinivalkoisiin suklaakonvehteihin, mutta Dumle Finland-kääreessä on tulossa Suomenkin lentokentille: siinä hölmistelee poro, vilkuttaa joulupukki ja tupruttelee savua tunturimökki.

Fazer hyötyy maabrändäyksestä tunnettuuden, tuotannon ja tulojen kautta, ja Suomi siinä sivussa. Dumlet valmistetaan Valion maitojauheesta, ja tuotannosta yli 80 prosenttia menee vientiin, eniten Ruotsiin.