Nelosoluesta tuskin tulee kauppojen sisäänvetotuotetta

Ruokakauppojen sisäänvetotuotteena myytävät 24 tölkin olutlaatikot ovat tänäkin vuonna todennäköisesti kolmosolutta, vaikka nelosolut saapuikin eilen hyllyille.

Yksi syy on nelosoluen hintaa nostava korkeampi vero. 4,7 prosentin vahvuisen oluen vero on 1,67 euroa litralta ja 5,2 prosentin oluen vero on 1,85 euroa.

Kolmanneslitran tölkkiä kohden veroero on vain kuusi senttiä, mutta yli puolet oluesta myydään 24 tölkin laatikoissa.

Panimoliiton toimitusjohtajan Elina Ussan mukaan kuluttajaa ei ohjaa yksittäisen pullon hinta, vaan 24 tölkin laatikon hinta.

Laatikollisen veroetu on 1,4 euroa kolmosoluen puolella.

Suuret panimot ovat samoilla linjoilla.

"Vahvemmat oluet tulevat ennen kaikkea monipuolistamaan olutvalikoimaa. Uskomme, että iso osa volyymista myydään jatkossakin alle viiden prosentin vahvuisena", Hartwallin myyntijohtaja Marko Airamaa toteaa.

Olvin markkinointijohtajan Olli Heikkilän mukaan suomalaiset ovat tottuneet kolmoseen.

"Kun samasta oluesta on hanat kolmosta ja nelosta rinnakkain, nelosta on mennyt 10–15 prosenttia jopa silloin kun niiden hinta on ollut sama. On vaikea nähdä että nelonen korvaisi kolmosta."

Sinebrychoff tuo aluksi kahdeksan oluen pakkauksen Karhua.

"Toivomme, että uudistus vie kehitystä enemmän makujen ja vaihtoehtojen kuin monipakkausajattelun suuntaan", Sinebrychoffin viestintäpäällikkö Timo Mikkola kommentoi.

Nelosen valmistaminen on panimoille kalliimpaa kuin kolmosen, sillä raaka-aineet ovat arvokkaampia ja erät pienempiä.

"Nelosessa on tyypillisesti enemmän raaka-aineita", Olvin Heikkilä kertoo.

Jyväskylän S-market Kolmikulmassa Karjalan 0,33 litran nelosoluttölkki maksoi tänään 1,4 euroa ja vastaava Lapin Kulta 1,64 euroa. 24 tölkin hinta Karjalaa on 33,6 euroa ja Lapin Kultaa 39,4 euroa. 5,5 prosentin vahvuinen long drink maksoi 2,27 euroa.

Nelosoluen kanssa vuodenvaihteessa kauppoihin tulivat myös aiemmin vain alkosta saadut lonkerot ja siiderit.

