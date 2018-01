Sami Kilpeläinen jättää keskustan

"Tiemme kulkevat jatkossa eri suuntiin."

Näin kirjoitti keskiviikkona Facebook-sivullaan Arlan hankintajohtaja ja MTK:n entinen maitoasiamies Sami Kilpeläinen. Hän on luotsannut Paavo Väyrysen jalanjäljissä tämän perustamaa Kansalaispuoluetta heinäkuusta lähtien.

"Vuodesta 1996 alkaen lähes näihin päiviin saakka olen saanut tehdä hyvää yhteistyötä rakkaiden ystävien ja uskollisten aatteen tukijoiden kanssa. Takana on pitkäaikainen kunta- ja maakuntavaltuutetun ura Sotkamossa ja Kainuussa, eduskuntavaaliehdokkuudet Oulun ja Uudenmaan vaalipiireissä ja monipuolinen järjestötyö kaikilla keskustan järjestöportaiden tasolla. On ollut hienoja aikoja, mutta nyt on aika katsoa eteenpäin", Kilpeläinen kirjoittaa keskustan jäsenkortilla kuvitetussa FB-päivityksessään.

Vantaalainen VTM, agronomi Kilpeläinen on toiminut meijeriyhtiö Arla Suomen maidonhankintajohtajana vuodesta 2013 ja sitä ennen MTK:n maitoasiamiehenä.

Kilpeläinen pyrki vuonna 2016 keskustan puoluesihteeriksi, mutta ei tullut valituksi. Tammikuussa 2017 hän liittyi Kansalaispuolueen riveihin.

Kilpeläinen on arvostellut voimakkaasti keskustaa, joka on hänen mielestään kehittynyt liberaalin eliitin puolueeksi.

"Kansalaispuolue on tällä hetkellä ainoa kansanliike joka nojautuu keskustalaisen arvopohjan keskeisiin lähtökohtiin. Se on kansalaislähtöisenä liikkeenä jopa aikaansa edellä, irrallaan vanhanaikaisista puolueista", Kilpeläinen sanoi heinäkuussa.

Kansalaispuolueen entinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Paavo Väyrynen pyrkii presidentiksi valitsijayhdistyksen kautta ja on edelleen myös keskustan jäsen ja kunniapuheenjohtaja. Keskustan nykyinen puheenjohtaja ja pääministeri Juha Sipilä on kehottanut häntä eroamaan puolueesta, koska keskustan jäsen ei voi kuulua kahteen puolueeseen.

Lue myös:

Maitomies Sami Kilpeläinen luotsaa nyt Väyrysen perustamaa puoluetta

Arlan Sami Kilpeläinen loikkaa keskustasta kansalaispuolueeseen