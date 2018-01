Altian myynti etenemässä kansan vastustuksesta huolimatta – Lintilä: Gallupin tulos ei yllättänyt

MT kertoi eilen keskiviikkona, että kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista haluaa säilyttää Altian valtionyhtiönä eli omistuksen enemmistön valtiolla. Yhtiön pörssiin listautumista selvitetään paraikaa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo, että gallupin tulos ei yllättänyt "missään nimessä".

"Tämä on tullut esiin erilaisissa yhteyksissä: valtion omistus Altiassa koetaan tärkeäksi ja valtiolla on merkittävä rooli yhtiössä myös jatkossa. Listauksen ehtona on, että vähintään kolmannes eli 34 prosenttia omistuksesta säilyy valtiolla. Se riittää osuudeksi, koska silloin esimerkiksi yhtiöjärjestystä ei voi ilman valtion suostumusta muuttaa."

Lintilä pitää hyvänä, että kansalaiset pitävät asiaa tärkeänä. Eduskunta on kuitenkin antanut luvan myyntiin.

Erityisesti Altian valtionyhtiönä halusivat pitää gallupiin vastanneet keskustalaiset ja SDP:n kannattajat.

"Tässä varmasti vaikuttaa kokoomuslaisten markkinalähtöinen peruslähtökohta. Omistajuuden taso on kuitenkin eri asia ja valtionomistajuushan Altiassa säilyy."

Listautuminen on Lintilän mukaan tärkeää, koska Altia taistelee kansainvälisillä markkinoilla ja tarvitsee lisäinvestointeja. Hän ei kuitenkaan usko, että pörssiomistus vaikuttaa kotimaisen raaka-aineen käyttöön.

"Brändi perustuu paikallisuuteen ja alueella tuotetun viljan asema on kyllä turvattu. Pörssilistautuminen on herättänyt paljon kiinnostusta kotimaassa ja siellä on sijoittajina hyvin uskottavia tahoja. Uskon Altian kotimaiseen ja myös paikalliseen omistukseen."

