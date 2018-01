Perussuomalaisten Putkonen vastaa Soinille: "PS ei ole punavihreä"

"Ilmastopolitiikassa me ei punavihreiden kanssa todellakaan olla mistään asiasta yhteisymmärryksessä", perussuomalaisten työmies Matti Putkonen kommentoi ulkoministeri Timo Soinin (sin.) blogi-kirjoituksen väitteitä.

Soini kirjoitti aiemmin torstaina, että perussuomalaiset laulaa nykyään punaviherköörissä.

"Tässä on nyt malka Soinin silmässä selkeästi. Jotakin kautta hän yrittää pahaa omatuntoaan hyvitellä siitä, että jätti oman puoluekotinsa ja siirtyi johonkin epämääräiseen siniseen tulevaisuuteen", Putkonen sanoo.

Putkosen mielestä Soinin arviossa puolueensa politiikasta on perusvirheitä.

"Hallitusohjelmassa on meille tärkeitä asioita, jotka pitää saada läpi. Ne ovat eurooppa-, maahanmuutto- ja ilmastopolitiikka. Hallitusohjelmaa on toteutettava, mutta näissä hallitus on lähtenyt lipeämään sen jälkeen kun perussuomalaiset lähti."

Esimerkiksi Putkonen ottaa Pariisin ilmastosopimukseen sisältyvän taakanjakosopimuksen.

"Perussuomalaiset lähtee siitä, että Tiilikaisen, Soinin, Sipilän ja Orpon neuvottelema taakanjako pitää neuvotella uusiksi. Nykyinen tulee aiheuttamaan teollisuuden katoamista Suomesta."

Puolue haluaisi, että EU:n rakennerahaston rahoista merkattaisiin selkeä osa päästöjen vähentämiseen.

Itsessään Putkonen ei näe mitään punavihreää.

"Sen takia lähdin sosiaalidemokraateista, että he hylkäsivät teollisuusduunarin puolustamisen."

Keskusteluyhteys perussuomalaisten ja sinisen tulevaisuuden välillä on heikko.

"Joitakin yksittäisiä keskusteluja on ollut, mutta ennen puoluekokousta olleen johdon kanssa ei käytännössä mitään. Aika ei ehkä ole kypsä sille."

