Iisalmelaisen esikoululaisen aamu alkaa puoli kuudelta – koulukyytiin on ehdittävä puoli seitsemäksi

Herätyskello soi puoli kuudelta, kun iisalmelainen Ulla Hööpakka herättää tyttärensä ylös unilta aamutoimia varten. Hööpakka saattaa tytön puoli seitsemäksi kotoa tien varteen, jotta matka Kauppis-Heikin koululle ja esikouluun voi alkaa. Reittiliikenteen bussi nappaa tytön matkaansa noin 6.35.

Suunnilleen samoihin aikoihin Mirva ja Pekka Tikkasen tytärtä tulee hakemaan taksi omasta pihasta. Taksi vie esikoululaisen vanhan kyläkoulun pihalle, mistä matka esikouluun jatkuu bussilla.

Molemmat tytöt istuvat bussin kyydissä, joka kiemurtelee pitkin Iisalmen kyliä. Yläkoululaisten pitää ehtiä kahdeksaksi kouluun, esikoululaiset ovat noin kello 7.35 omalla koulullaan ja odottavat esikoulun alkua kello kahdeksaan.

"Emme ole missään vaiheessa kuvitelleetkaan puolisoni kanssa, että koulu säilyisi kotimme lähellä. Mutta emme osanneet myöskään kuvitella, miten raskaaksi lapsen arki muuttuu esikoulun aloituksen jälkeen", sanoo Hööpakka.

Hän on yhdessä Tikkasten kanssa yrittänyt kaikin keinoin vaikuttaa, jotta lasten kyytejä saataisiin järkiperäistettyä. On ehdotettu jo olemassa olevien kyytien hyödyntämistä toisella tavalla, on ehdotettu uusia reittejä, on valitettu, tuloksetta.

"Teimme kyytejä koskevasta viranhaltijan päätöksestä lopulta valituksen hallinto-oikeuteen. Tiedossa on jo nyt, että valituksen käsittely kestänee lähes vuoden", sanoo Hööpakka.

Vanhemmat haluavat taistella, koska lapset ovat väsyneitä. Molemmat tytöt menevät seitsemältä nukkumaan, mutta aikainen herätys vaatii veronsa.

Tikkasten tytär on joka keskiviikko pois esikoulusta. Silloin hän nukkuu pitkään ja hartaasti. Myös lauantaina unet venyvät pitkälle aamupäivään. Myös Hööpakan tytär on pitänyt lepopäiviä väsymyksen takia.

"Tyttöjen koulutie on vasta alussa, miten tämä tulee vaikuttamaan heidän koulunkäyntimotivaatioon ja jaksamiseen?", kysyvät vanhemmat.

Hööpakalla ja hänen puolisollaan on emolehmätila, Tikkasilla on lypsykarjaa. Kunta on ehdottanut heille, että he kuljettaisivat itse lapset esikouluun. Korvaus kyydistä olisi 0,41 euroa kilometriltä.

"Meillä ei ole edellytyksiä sitoutua kuljetuksiin tilan töiden takia. Eikä varsinkaan tuollaisella kilometrikorvauksella", puuskahtavat Hööpakka ja Pekka Tikkanen.

Tikkasten tyttären koulumatka-aika on ylittänyt sallitun 2,5 tunnin aikarajan jo muutamia kertoja. Aikoja kellottavat sekä vanhemmat että kunta. Matka-ajat eivät vain tunnu täsmäävän.

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi viime vuonna opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksen Itä-Suomen alueen koulumatkoista.

Opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola toteaa selvityksessä, että koulumatkojen aikaylityksiä tapahtuu kunnissa huomattavasti enemmän kuin mitä kunnat ilmoittavat.

"Kunnan sivistysjohtajat ovat kahden eettisen kysymyksen edessä vastatessaan kyytien aikaylityksistä. Vastaako hän virkavastuunsa vuoksi totuudenmukaisesti ja ilmoittaa rikkovansa lakia salliessaan lain vastaisen toiminnan vai kertooko hän muunneltua totuutta, jotta toiminta näyttäisi lainmukaiselta?", kirjoittaa Lehtola.

Euroopan unioni suosittaa koulumatkojen kestolle 1,5 tunnin aikarajaa, kun se Suomessa on 2,5 tuntia esiopetuksessa tai alakoulussa olevalle lapselle. Yläkoululaisen aikaraja on kolme tuntia.

Lehtola esittää, että myös Suomessa koulumatka-ajan enimmäispituus laskettaisiin esiopetuksessa ja alakoulussa 1,5 tuntiin.

