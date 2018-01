Heinäluoma: Niinistö ei kannata Natoa, vaikka kokoomus kannattaa

"Sauli Niinistö ei kannata Nato-jäsenyyttä – vastoin oman puolueensa kannanottoja", kirjoittaa kansanedustaja ja SDP:n entinen puheenjohtaja Eero Heinäluoma MT:n vieraskolumnissaan.

"Kun kokoomus viime puoluekokouksessa vaati jäsenhakemuksen jättämistä lähivuosina, valitsi Niinistö mieluummin ehdokkuuden kansanliikkeen riveissä. Valituksi tullessaan hän on vapaa vanhan puolueensa linjauksista", Heinäluoma ennakoi presidentinvaalien jälkeistä politiikkaa.

Heinäluoman mukaan Niinistö on naapuruussuhteissa jatkanut edeltäjiensä linjoilla ja saakin ulkopolitiikalleen laajan arvostuksen. Ehdokkaiden kesken on eroja, mutta ne eivät Heinäluoman mielestä koske Suomen naapuruussuhteita tai turvallisuuden suurta linjaa, sillä sotilaallisen liittoutumattomuuden linjaa kannattaa seitsemän ehdokasta ja eri mieltä on vain RKP:n Nils Torvalds.

Nato-jäsenyyden olematon kannatus äänestäjien keskuudessa onkin yksi syy siihen, että vaalikeskusteluista on jäänyt puuttumaan "todellinen särmä".

Valitsijayhdistyksen kautta presidentinvaaleissa ehdolla on myös Paavo Väyrynen, joka on sanonut, että Niinistö kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

