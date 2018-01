Professori Ylellä: Koko maan asuttuna pitäminen on mahdotonta

Ylen Ykkösaamussa keskusteltiin tänään perjantaina siitä, pitääkö työttömät patistaa maaseudulta kaupunkeihin töihin. Keskustelussa pohdittiin myös esimerkiksi sitä, pitääkö koko Suomi pitää asuttuna, vai onko parempi tukea kaupunkiseutujen kasvua maaseudun kustannuksella.

Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara huomautti samassa ohjelmassa, että ihmisten pitäisi tunnustaa se fakta, että koko maan asuttuna pitäminen on mahdotonta.

"Suomi on iso maa, jossa on vähän väkeä ja sen kokonaan asuttuna pitäminen on ihan mahdoton asia", Vaattovaara sanoi.

Vaattovaara muistutti, että etenkin monilla syrjäisemmillä alueilla työpaikkojen määrä on vähentynyt 1990-luvun alusta asti ja sama meno jatkuu edelleen.

Pääset kuuntelemaan Ykkösaamun ohjelman tästä.