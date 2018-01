Nils Torvalds on huolissaan maaseudun vähäisistä harrastusmahdollisuuksista – "Koululaitos on pidettävä jatkossakin iskussa"

Lumi pöllyää pohjoispohjalaisen Pyhä­joen taajamassa.

Hieman yli 3 000 asukkaan maaseutupitäjän kylänraitti on hiljainen, mutta yksi kahvila on täyttynyt ihmisistä jo aamuyhdeksältä.

RKP:n presidenttiehdokas Nils Torvalds tukijoukkoineen on saapunut kampanjoimaan keskustan vahvoille kannatusalueille.

Pyhäjoen 21 kunnanvaltuutetusta keskustalaisia on 15. RKP:llä ei ole yhtään paikkaa.

"Sehän on vähän RKP:n helmasynti, että kampanjoidaan vain omilla vahvoilla kannatusalueilla. Kuitenkin puolue tarvitsee lisää kannatusta myös suomenkielisiltä", Torvalds kommentoi.

Presidenttiehdokkaan aamu alkaa paikallisten kahdeksas- ja yhdeksäs­luokkalaisten tapaamisella.

Torvalds tiedustelee, millaisia harrastusmahdollisuuksia nuorilla on. Samaan hengenvetoon hän toteaa olevansa huolissaan maaseudun lasten ja nuorten mahdollisuuksista monipuoliseen harrastamiseen.

"Eipä täällä oikein mitään tekemistä ole", kasiluokkalainen poika murjaisee.

Hänen ikätoverinsa suhtautuu asiaan hieman myönteisemmin. "Jääkiekkoa täällä voi pelata."

Maaseudun välimatkat herättävät huolta Torvaldsissa.

"Koulumatkat ovat monissa paikoissa erittäin pitkiä, eikä harrastusmahdollisuuksia kylissä ole alkuunkaan."

Lopuksi hän kertoo yläastelaisille olleensa itse teininä luokan ongelmatapaus. "Voin kertoa, että olin aina riidoissa opettajien kanssa ja minut erotettiin kahdeksi viikoksi."

Lopuksi ehdokas korostaa koulutuksen merkitystä Suomelle.

"Koululaitos on pidettävä jatkossakin hyvässä iskussa. Jos epäonnistumme siinä, putoamme kehityksen kärjestä."

Torvalds vaikuttaa silminnähden tyytyväiseltä maaseudun nuorison kanssa käymäänsä keskusteluun.

Kampanja-auton nokka kääntyy kohti Oulua, jonne Pyhäjoelta on matkaa sata kilometriä.

Oulun yliopistolla RKP:n mies luennoi yleisölle EU:n metsäpolitiikasta.

Europarlamentaarikkona Torvaldsilla oli ratkaiseva rooli siinä, että suomalaisen metsäteollisuuden tarpeet tulivat huomioiduksi EU:ssa kovan väännön kohteena olleessa lulucf-paketissa.

"Suomen osuus maailman kaikesta boreaalisesta metsästä on 1,6 prosenttia. Jos joku uskoo, että estämällä sen käytön maailma pelastuu, pahasti on väärässä. Keskustelu metsien käytöstä on ollut tunneperäistä eikä faktoihin pohjautuvaa", Torvalds ihmettelee.

Biotalouden lisäksi Torvalds on profiloitunut Nato-miehenä.

"Venäjän talous tulee romahtamaan, kun teknologia kehittyy. Siitä seuraa entistä suurempia myrskyjä Suomen lähialueille. Olisi syytä hakeutua hyvän sään aikana Natoon."

Torvalds ei vastaa suoraan kysymykseen, uskooko hän voivansa aidosti haastaa Sauli Niinistön.

"Yksikään puolue ei voi jättäytyä yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle. Jos ei ole omaa ehdokasta, ollaan ihan lumiukkona", hän perustelee.

Torvalds toivoo käyvänsä kampanjansa aikana vielä monta hyvää keskustelua.

"En jaa ämpäreitä tai kahvipaketteja enkä myy mukeja. Puhun turvallisuudesta, koulutuksesta, teknologiasta ja ympäristöstä. Jos teemani puhuttelevat ihmisiä, se on jo eräänlainen voitto."