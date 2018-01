Islanti koukuttaa turistin parhailla paloillaan jo menolennolla

Islantiin tuleva matkailija haluaa nähdä ja kokea matkallaan kaiken sen, mitä Satujen saaresta tulee mieleen: lämpimät pulikointivedet, islanninhevoset, valaat, autiuden ja puuttomuuden eli tunteen siitä kuin olisi maailman reunalla.

Tätä tietenkin myös tarjotaan. Pimeys ja karuus on käännetty matkailuvalteiksi. Oulun korkeudella sijaitseva maa mainostaa kesällä keskiyön aurinkoa ja talven pimeydessä revontulia. Loppuun kaadetuista metsistä ei puhuta, vaan hehkutetaan avaria ja ainutlaatuisia tulivuorimaisemia.

Myös kiistanalaisesta valaanpyynnistä vaietaan, ja turistia tartutetaan toisenlaisiin pyydyksiin jo menomatkalla. Icelandair-yhtiön lentokoneen turvavideo on kuvattu jylhissä islantilaismaisemissa, ja sen jälkeen matkustaja voi valita omalle näytölleen videoita. Niissä mennään valassafareille, ratsastetaan, nähdään lunneja, ryöppyäviä putouksia ja omin käsin mustikoita poimiva kokki. Ei jää epäselväksi, että perillä odottaa koskematon luonto ja hyvä ruoka.

Lapsille tarjotaan pyytämättä ja yllättäen ilmainen ateria, johon kuuluu tietenkin pikarillinen islantilaisten menestysrahkaa, skyriä.

Kun pääsee perille, turisti voi ostaa näihin elämyksiin helposti retkiä. Yksi myyjistä on Hey Iceland, jonka maatilayrittäjät perustivat vuonna 1980 edistämään maatilamatkailua. He omistavat yrityksestä yhä enemmistön, vaikka jäsenistä enää alle puolet on toimivia maatiloja.

Nimi toimii, sillä Hey tarkoittaa sekä heinää että hei-tervehdystä. Yritys mainostaa myyvänsä kestävää matkailua, joka säästää luontoa ja suosii paikallista tarjontaa aina työvoimaa myöten.

"Koska olemme islantilainen ja myymme paikallisia palveluita, myös raha jää kiertämään Islantiin", markkinointipäällikkö Berglind Viktorsdóttir kertoo.

Jäseniä on 170, ja tarjolla esimerkiksi yöpymistä mökeistä ja maatiloilta suuriin kartanoihin.

Jäsen hyötyy yhteisestä markkinoinnista ja varausjärjestelmästä. Berglind Viktorsdóttir on nähnyt läheltä Islannin matkailun nopean nousun, sosiaalisen median voiman ja esimerkiksi booking.comin alanvaltauksen.

"Se on kieltämättä kilpailijamme. Mutta meidän valttimme on, että tarjoamme majoituksen ohella muutakin: retkiä, aktiviteetteja ja ravintolapalveluita."

Kakkua on riittänyt kaikille, sillä Islannin matkailu on kasvanut vuodesta 2010 joka vuosi yli 20 prosenttia. Suuri tulivuorenpurkaus nosti saaren maailmankartalle, ja kaikki mahdolliset majoitus- ja matkaideat otettiin käyttöön. Turistireittejä avattiin jopa miettimättä vessaverkostoa.

Kun matkailussa on nyt alkanut näkyä hidastumista, vaarana voi olla ylikapasiteetti.

Islanti kirjasi vuonna 2016 1,8 miljoonaa ulkomaalaista matkailijaa ja 6,8 miljoonaa ulkomaalaisten yöpymistä. Suomeen tehtiin samana vuonna 7,7 miljoonaa matkaa, joista yli kolme miljoonaa oli päiväkäyntejä.

Islannissa on 334 000 asukasta ja Suomessa 5,5 miljoonaa.