Matti Vanhanen korostaa ruokaturvan merkitystä: "Taloudellisesti omilla jaloillaan seisovaa maata on hankala horjuttaa"

Keskustan presidenttiehdokkaan Matti Vanhasen kampanja ei ole ollut gallup-menestys.

Marras–joulukuussa entisen pääministerin suosioluvut ovat mataneet parin prosentin lukemissa.

Kun Vanhanen saapuu Kinnulaan, kannatusalhosta ei ole tietoakaan.

Valtuustosali on ääriään myöten täynnä aamun ensimmäisessä kampanjatilaisuudessa.

Vanhanen aloittaa puheenvuoronsa vitsailemalla, että ainakin Kinnulassa tilanne on valtakunnallisia gallupeita parempi.

"Täällä salissa on ainakin neljä prosenttia kinnulalaisista, joten suosio on nousussa", ehdokas naurattaa yleisöä.

Suurvaltapolitiikka ja etupiiriajattelu ovat Vanhasen mukaan palanneet maailmaan.

"Maailma ympärillämme on muuttunut aika omituiseksi. Venäjä ja Yhdysvallat ovat lähteneet vähän omille teilleen, eikä se ole hyvä juttu. Olisi pienen maan etu, että kaikki valtiot sitoutuisivat yhteisiin kansainvälisiin sopimuksiin. Pienet maat kärsivät, jos näin ei ole."

"Olen voimakkaasti kansainvälisen yhteistyön ja yhteisten pelisääntöjen suosija. En kannata eristäytymistä."

Vanhanen puhuu eheydestä.

Tällä hän viittaa paitsi valtioiden sisäiseen eheyteen, myös Suomen diplomaattiseen ulkopolitiikkaan.

"Kaikkien pitäisi kokea olevansa yhteiskunnassa osallisia. Tarvitaan sosiaalista ja alueellista eheyttä."

Vanhanen ei kannata Nato-jäsenyyttä.

"Silloinhan sotilaalliset jännitteet kohtaisivat omilla ulkorajoillamme. Suomen ja Ruotsin on järkevää pysyä sotilaallisesti liittoutumattomina."

Vaalikiertue jatkuu Pihtiputaalle.

Niemenharjun matkailukeskuksen takapihalla sijaitseva Pihti­putaan mummon mökki on yhtä täynnä kuin Kinnulan valtuustosali.

Alkaa näyttää siltä, että keskustan ydinkannattajat eivät ehkä olekaan hylänneet ehdokastaan.

Vanhanen luennoi maaseudun leipä­sektoreista: maa- ja metsätaloudesta. "On kyettävä olemaan itsellisiä. Taloudellisesti omilla jaloillaan seisovaa maata on hankala horjuttaa ulkoapäin. Ruokaturvan ja omavaraisuuden merkitys on tässä keskeinen."

Turvallisuuden, talouden ja omavaraisuuden lisäksi Vanhanen puhuu mielellään Afrikasta.

"Afrikka on tämän vuosisadan suurin kysymys. Jos emme pysty auttamaan afrikkalaisia ja parantamaan asioita siellä, ongelmat heijastuvat monin tavoin Eurooppaan asti."

Vanhasen mukaan Eurooppa ei voi olla afrikkalaisille samanlainen massamuuttokohde kuin Amerikka oli eurooppalaisille 1800- ja 1900-luvuilla.

"Väestönkasvu on Afrikassa niin hurjaa, ettei Eurooppa kykene ottamaan sellaisia väestömassoja vastaan. Afrikasta on tehtävä tulevaisuuden maanosa. Siellä on tosi isoja mahdollisuuksia, mutta tarvitaan lisää ulkomaisen liike-elämän investointeja."

Matka jatkuu Äänekosken Hietamaan Kartano Kievariin, jossa yleisömäärä jää hieman kahta aiempaa tilaisuutta vaatimattomammaksi.

Kiertuepäivä huipentuu iltapäivän vaalijuhlassa Jyväskylässä.

"Kuka presidentiksi valitaankin, olisi tärkeää, että valinta tapahtuu vasta vaalien toisella kierroksella. Silloin presidentin olisi saatava taakseen paljon ääniä muilta ehdokkailta. Minusta Suomi saisi harkitsevan, analyyttisen ja pitkäjänteisen presidentin", Vanhanen lausuu juhlapuheessaan.