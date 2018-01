Rikosoikeuden professori Huhtasaaren vihapuhelausunnosta: "Eivät säännökset aitoa sanavapautta rajoita"

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari on todennut, että vihapuheen pitäisi olla Suomessa sallittua. Hän on perustellut näkemystään sillä, että vihapuhelainsäädäntö on hyvin tulkinnanvarainen.

Vihapuhetta käytetään Huhtasaaren mielestä lyömäaseena sellaisia ihmisiä vastaan, jotka ovat eri mieltä.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen ei lähtisi muuttamaan nykyistä lainsäädäntöä.

"Kyllä sitä on tulkittu aikalailla niin kuin on tarkoituskin tulkita", hän sanoo.

Tolvasen mukaan vihapuhelainsäädäntö ei sinällään edes ole Suomen itse päätettävissä. Nykyiset pykälät kiihottamisesta kansanryhmää vastaan nimittäin perustuvat Suomea velvoittaviin kansainvälisiin sopimuksiin.

"Eivät nämä säädökset aitoa sanavapautta rajoita", Tolvanen sanoo.

Jotkut ovat olleet sitä mieltä, että vihapuhelainsäädäntöä pitäisi toisaalta tiukentaa. Tolvanen ei kuitenkaan tälle tielle lähtisi.

"Ei ole syytä mennä kovin tiukkoihin tulkintoihin. Muutenhan tietyistä asioista ei voisi keskustella ollenkaan", hän toteaa.

Toisaalta professorin mukaan on syytä ottaa huomioon se, ettei vihapuhe nykyiselläänkään ole suurimmaksi osaksi laitonta.

Professori muistuttaa, että presidenttiehdokkaallakin on sananvapaus. Hän saa siis olla sitä mieltä, mitä hän on. Maahanmuuttoa saa professorin mukaan nytkin kritisoida melko vapaasti. Tapaukset, joista on tähän mennessä annettu tuomioita, ovat Tolvasen mukaan sellaisia, että niihin on ollut syytäkin puuttua.

