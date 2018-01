Lännen Media: Kela huolissaan invataksien saatavuudesta taksiliikenteen vapautuessa

Kela on huolissaan esteettömien ajoneuvojen saatavuudesta, kun taksiliikenne vapautuu. Asiasta uutisoiva Lännen Media kertoo, että Kelan mukaan jo nyt esteettömien taksien ja invataksien saatavuudessa on ollut ongelmia matkoilla, jotka kuuluvat sairausvakuutuslain perusteella Kelan korvattavaksi. Tilanne on vaikeuttanut pyörätuolilla liikkuvien asemaa, vaikka heillä on oltava yhdenvertainen asema muiden kanssa terveydenhoitoon pääsyssä.

Kela haluaa, että taksiuudistuksessa esteettömien taksien riittävyys varmistetaan.

"Kun tulevaisuudessa pyörätuolilla liikkuvien henkilöiden määrä todennäköisesti kasvaa merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna, voivat esteettömien ajoneuvojen saatavuuteen liittyvät ongelmat korostua", Kela sanoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

Kelan kanta ilmenee Lännen Median Trafilta pyytämistä lausunnoista.

Myös Invalidiliitto haluaa lausunnossaan, että uudistuksen vaikutukset pyörätuolilla liikkuvien palveluihin selvitetään.

Taksiliikenne vapautuu kilpailulle heinäkuussa. Uudistuksessa luovutaan taksien määrä- ja hintasääntelystä sekä asemapaikkavelvoitteesta.