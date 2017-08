Asiantuntijat: Presidenttikilvan alkutahdit ovat selvät – syksystä tulossa värikäs

Kertaakaan aiemmin presidenttikilpa ei ole lähtenyt käyntiin yhtä selvistä lähtökohdista, arvioi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä STT:lle. Presidentti Sauli Niinistön kannatus huitelee omissa lukemissaan.

Turun yliopiston erikoistutkija Erkka Railon mukaan on sanomattakin selvää, että Niinistö lähtee kilpailuun ennakkosuosikkina. Niinistö ei ole vielä virallisesti ehdokas. Niinistön asettaa ehdolle valitsijayhdistys, jos – ja kun – 20 000 kannattajakorttia saadaan täyteen.

Jokisipilän mukaan on hyvinkin mahdollista, että tulevan tammikuun vaaleissa tehdään poliittista historiaa. Ketään ei ole koskaan aiemmin valittu suoraan ensimmäisellä presidentinvaalikierroksella presidentiksi nykymuotoisen vaalin aikana.

"On hyvin lähellä, että näin käy ensimmäisen kerran", Jokisipilä kommentoi.

Railo sanoo, että yli 50 prosentin äänisaaliin kerääminen ensimmäisellä kierroksella on hyvin vaikeaa.

"Kun ehdokasasettelu on kesken, kansalaiset usein sanovat kannattavansa istuvaa presidenttiä. Kannatukset kuitenkin usein hajoavat, kun koko ehdokaspaletti on selvillä. Uskon, että tarvitaan toinen kierros", Railo kommentoi.

Ehdokasleiristä on kritisoitu Niinistöä muun muassa vaisuksi ja että hänen olisi osallistuttava keskusteluihin jo nyt. Asiantuntijat pitävät tätä loogisena, sillä presidentti on ykköskilpakumppani. Heidän mukaansa ehdokkaat pyrkivät kritiikillään myös profiloitumaan.

Perussuomalaisten todennäköinen ehdokas Laura Huhtasaari tuo kummankin asiantuntijan mielestä kisaan uutta väriä ja näkemyksiä, joiden sävyt ovat muuta kuin mitä poliittisessa valtavirrassa on totuttu kuulemaan. Omia kannattajakorttejaan keräävä presidentinvaalikonkari Paavo Väyrynen toisi myös oman lisänsä.

"EU-kritiikki ja maahanmuuttokysymykset nousevat heidän myötään huomattavasti suurempaan rooliin vaalikeskusteluissa kuin ilman heitä", Jokisipilä sanoo.

Onko presidentinvaalikilpaan odotettavissa siispä vauhtia ja ehkä odottamattomia tilanteita?

"Varmasti keskustelu viriää eri tavalla. Populististen poliitikkojen tarkoituksena on osoittaa, etteivät he ole samanlaisia kuin muut", Railo sanoo.

"Jos nyt ajatellaan Väyrystä, niin hän on hahmo, jolla on mittava ansioluettelo ja hän on taitava poliittinen keskustelija. Huhtasaari puolestaan on kirjoittamaton kortti, sillä hänellä ei ole esimerkiksi hirveästi ulko- ja turvallisuuspolitiikasta taustaa", Jokisipilä arvioi.

Niinistön pahinta kilpakumppania kumpikaan ei nimeä. Kansalaisten muistissa on viime vaalien Haavisto-ilmiö, kun vihreiden nytkin ehdokkaana oleva Pekka Haavisto haastoi Niinistön toden teolla ja eteni toiselle kierrokselle.

"Ilmiön toistaminen on varmasti hankalaa. Hän ei missään nimessä ole kotimaan politiikassa nyt kaikkein näkyvimpiä hahmoja", Jokisipilä pohtii.

Railon arvion mukaan toiselle kierrokselle etenee ehdokas, joka on liberaali ja todennäköisesti suuren kaupungin ehdokas.

"Ilmiöitymiseen presidentinvaaleissa liittyy kiinteästi se, että ihmiset vaeltavat yhden ehdokkaan takaa toiselle. Aiemmin on nähty, että ehdokasta pohditaan loppumetreille saakka toista kierrosta silmällä pitäen ja sitten maltillisiakin kannatuslukuja saanut ehdokas yhtäkkiä pomppaa näkyviin, kuten Haaviston kanssa kävi", Railo kommentoi.

Kisaan saattaa ilmoittautua vielä lisää halukkaita. Katseet ovat kohdistuneet Uusi vaihtoehto -ryhmään. Vielä ei ole selvää, asettavatko he ehdokasta vaaleihin.

"Se olisi melkoinen ponnistus, mutta heinä yrittäisin ainakin, sillä olisi poliittisesta tärkeää saada oma ehdokas näkyville", Railo sanoo.

Jokisipilä uskoo, että ryhmän toimistolla joudutaan miettimään tarkkaan, mihin rahkeet riittävät.

Asiantuntijoiden mukaan selvää on se, että presidenttidebateissa väännetään varmasti EU:sta ja Venäjästä.

Arvot ja moraalikysymykset ovat todennäköisesti myös tapetilla, Jokisipilä ennustaa.

"Presidentti nähdään arvojohtajana. En yllättyisi, jos keskusteltaisiin esimerkiksi uskonnosta", hän sanoo.