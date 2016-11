Atria sai Kiinan vientiluvat kuntoon - sianlihan vienti alkaa vuodenvaihteen jälkeen

Viimeisetkin esteet sianlihan viemiseksi Kiinaan ovat ohitettu ja vienti alkaa vuoden vaihteen jälkeen. "Saimme tiedon viimeisten puuttuvien lupien saamisesta lauantaina", kertoo toimitusjohtaja Juha Grön Atrialta.

Lihatalo kertoi jo pari kuukautta sitten luvista. Grönin mukaan silloin saatiin päälupa, CNCA ja nyt tulivat viimeisetkin sitä täydentävät luvat.

Vientiluvitus on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Vientiä on mietitty varmaan vuosikymmen ja tosissaan on tehty töitä yli kaksi vuotta. Nurmon teurastamo läpäisi tarkastuksen elokuussa 2014.

Grön kiittää suomalaisia viranomaisia ja etenkin Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraa hyvin tehdystä työstä.

Lihan toimitukset Kiinaan alkavat näillä näkymin ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Atria ei paljasta vielä ostajia eikä sitä, mihin päin Kiinaa lihaa ollaan toimittamassa. Ne luvataan kertoa, kun ensimmäiset lihat lähtevät.

"Asiaa ei nyt sössitä, ei liiallisella odottelulla ja varovaisuudella, mutta ei hätäilemälläkään", Grön sanoo.

Kiinaan on tarkoitus viedä kokonaisia ruhoja leikattuna eli ruhojen kaikkia osia. Leikkaaminen poikkeaa hieman Euroopassa totutusta ja lihaa menee enemmän luullisena.

Lihat toimitetaan konteissa pakastettuna, mikä on tuttua muun muassa Yhdysvaltojen ja Japanin viennistä.

Grön pitää Kiinan markkinoille pääsyä isona askeleena. Markkinat ja volyymit ovat suuria ja tarkoitus on, että lihaa viedään tasaisesti ympäri vuoden. Se vakauttaa kotimaan tarjontaa ja saattaa osaltaan tukea myös tuottajahintojen nousua, mikäli viennissä onnistutaan.

Mitään helppoa lihan vieminen Kiinaan ei ole. Kilpailu on kovaa ja eurooppalaiset lihatalot ovat olleet siellä jo ennen. Toisaalta lihan tarve ja volyymit ovat valtavia.

Pieni pelko on siinä, että kotimaassa sianlihan tuotanto jatkaa vähenemistä. Kierre pitää saada poikki, sillä aleneva tuotanto syö kilpailukykyä niin tiloilla kuin teurastamolla.

"Viime aikoina lihan hinta on ollut niin alhainen, että investointeja on tehty vain välttämättömään. Tämä ei pitkän päälle riitä eikä lihaketjua voi rakentaa sen varaan. Kannattavuutta tulee saada paremmaksi."