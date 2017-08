Ay-ekonomisti: Syksyn sopimuskorotusten pitäisi asettua yhden ja kahden prosentin väliin

Palkansaajakeskusjärjestön STTK:n pääekonomistin Ralf Sundin mielestä syksyn sopimuskorotusten liittokierroksella pitäisi asettua yhden ja kahden prosentin väliin. Hänen mielestään tässä haarukassa olevat korotukset ovat ekonomistipohjalta suositeltavissa.

Jotta palkansaajien ostovoima ei heikentyisi, pitää Sundin mukaan sopimuskorotusten ensi vuodelle olla vähintään yli yhden prosentin.

"Prosentti on pohja, mistä arvioni mukaan aloitetaan neuvottelut. Kukin puristaa sen minkä saa ja mikä on alan tilanne", Sund sanoo.

Sundin arvio perustuu olettamukseen, että tämän viikon budjettiriihessä hallitus kompensoi veronkevennyksillä kilpailukykysopimuksen vaikutuksia ensi vuonna, mutta ei kokonaan.

Sundin laskelmien mukaan vajaan kahden prosentin tai yli sen menevät sopimuskorotukset vuositasolla alkaisivat puolestaan syödä Suomen talouden kilpailukykyä.

"Meidän hintakilpailukyky työvoimakustannuksilla laskettuna suhteessa Saksaan ja Ruotsiin alkaisi heikentyä", Sund sanoo.

Syksyn liittokierros on lämpenemässä nopeasti. Metsäteollisuuden ja Paperiliiton sopimus on katkolla syyskuun lopussa ja Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton, entisen Metalliliiton, sopimus on päättymässä puolestaan lokakuun lopussa.

On asia erikseen, kenen sopimus pullautetaan ensin valmiiksi, mutta joka tapauksessa paperi on yksi kierroksen päänavaajia. Aiempien kommenttien perusteella Metsäteollisuudessa on tällä kierrokselle runsaasti paineita saada aikaan isojakin tekstimuutoksia työehtosopimuksiin. Isot tekstimuutokset voivat näkyä myös palkankorotuksien tasossa. On ollut epäilyjä, kuinka paljon metsäteollisuuden mahdolliset isommat sopimuskorotukset siirtyisivät myös muiden alojen vaateisiin.

Sund sanoo omaavansa lapsenuskoa siihen, että laskutaito on lisääntynyt. Hän kuitenkin myöntää, että ongelmia voi tulla "työmarkkinamatematiikan" myötä.

"Teksteillähän on kustannusvaikutus. Jos työnantaja saa jotakin työaikamääräyksiin, lisiin tai muuten tekstipuolelle, niihin kaikkiin liittyy hinta-arvio, se pitää nimelliskorotuksista vähentää", Sund sanoo.