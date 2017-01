BBC: Trumpin virkaanastujaisten boikotti kasvaa

Yhdysvalloissa lisää kongressin demokraattiedustajia jättää saapumatta tulevan presidentin Donald Trumpin virkaanastujaisiin, kertoo BBC. Tällä tietoa yhteensä 26 edustajaa ei aio osallistua perjantaina pidettäviin virkaanastujaisiin.

Monet ovat perustelleet poisjääntiään Trumpin hyökkäyksellä kansalaisoikeuksien esitaistelijana tunnettua edustajainhuoneen jäsentä John Lewisiä vastaan. Lauantaina tviitissään Trump muun muassa arvosteli Lewisin vaalipiiriä Georgiassa sekä sanoi, että Lewis vain puhuisi toiminnan ja tuloksien sijaan.

Lewis oli jo aiemmin ilmoittanut jättävänsä virkaanastujaiset väliin, koska hän katsoo, että Trumpin valinta tapahtui laittomalla tavalla.

15 kongressiedustajaa oli aiemmin ilmoittanut, ettei osallistu perjantain juhlallisuuksiin.

Muun muassa Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren on kritisoinut Trumpin hyökkäystä.

"Halventamalla John Lewisiä halventaa kaikkia niitä, jotka omistavat elämänsä itseään suuremmalle asialle. Se on väärin ja meidän täytyy sanoa, että se on väärin", Warren sanoo asiasta kertovan yhdysvaltalaispolitiikkaan erikoistuneen The Hill -lehden mukaan.

Lewis, 76, osallistui nuorena kansalaisoikeusmarsseihin muiden muassa Martin Luther Kingin rinnalla.