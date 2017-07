Berner haluaa ajokorttiuudistuksen voimaan vuodenvaihteessa

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kertoo, että hallituksen esitys ajokorttiuudistuksesta valmistuu elokuussa. Ministerin mukaan esitys annetaan eduskunnalle heti syysistuntokauden alkaessa.

”Oma tavoitteeni on, että jos valiokunta pystyisi asian syksyllä käsittelemään, niin saisimme lain voimaan vuodenvaihteesta.”

Ajokorttiuudistus palasi lausuntokierrokselta 22. kesäkuuta. Esitys keräsi kaikkiaan 55 lausuntoa. Ministeri Berner kertoo, että ajokorttilainsäädännön keventäminen sai runsaasti kannatusta.

Uudistuksessa ajokortin voisi saada poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana. Ministeriö haluaa luopua ajokortin kaksivaiheisuudesta.

”Meidän arvio on, että opetus on hyvä pitää yhtenä kokonaisuutena. Näin kuljettaja on mahdollisimman valmis, kun hän lähtee liikenteeseen”, Berner kommentoi.

Hän painottaa opetuksen sisältöä. ”Yksivaiheinen autokoulu on riittävä, kun se rakennetaan oikein.”

Lausuntokierroksen jälkeen lakiesitykseen tehtiin muutos. Sen mukaan ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskelevat henkilöt saisivat ajokortin jo 17-vuotiaana.

”Silloin ei tarvitse hakea poikkeuslupaa, vaan kortti voidaan myöntää automaattisesti jo 17-vuotiaana.”

Hallitus aikoo myös esittää ilmoitusoikeutta sairaan- ja terveydenhoitajille, jos kuljettajan ajovaatimukset eivät täyty päihteiden jatkuvan käytön takia.

”Se ei ole velvollisuus mutta oikeus tehdä ilmoitus”, Berner tähdensi.

