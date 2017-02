Berner: Henkilöauton hyväksymisen mopoautoksi estää EU-asetus – "toimeenpanoa Suomessa syytä selvittää uudestaan"

Suomalaisia on kohahduttanut viikonloppuna Sastamalassa tapahtunut onnettomuus, jossa mies ajoi tahallaan itsemurhatarkoituksessa päin mopoautoa. Mies itse selvisi hengissä, mutta mopoautossa matkustaneet kaksi 17-vuotiasta kuolivat.

MT kertoi tammikuussa, että joka kymmenes mopoauto kolaroi vuosittain.

Eduskunnan varapuhemies Arto Satonen (kok.) otti asiaan kantaa Facebookissa. Hänen mukaansa mopoauto on törmäystilanteessa täysin turvaton ja "niiden sijasta olisi turvallisempaa, jos nuoret voisivat ajaa normaaleilla autoilla, joissa on nopeusrajoitin".

Myös kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) kyselee liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen perään, jossa kartoitettiin mahdollisuutta tuoda henkilöautot mopoautojen rinnalle.

"Tämä oli tärkeä aloite. Ihmettelen, missä selvityksen tulokset viipyvät. Vaihtoehtoja on olemassa", Kopra sanoo.

"Mahdollisina keinoina on esitetty esimerkiksi moottoripyöräilystä tuttu harjoittelulupa, jolla 16-vuotias voi aloittaa itsenäisen ajoharjoittelun erikseen sovittavilla rajoituksilla."

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kertoo, että onnettomuustutkintainstituutti koostaa mopoauto-onnettomuuksista loppuraporttia, jonka arvioidaan valmistuvan syksyllä 2017.

"Näiden tietojen valossa olemme viisaampia arvioimaan, miten mopoautoilla kulkevia on viisainta liikenteessä suojella", Berner kertoo.

Myös hän on järkyttynyt Sastamalassa tapahtuneesta onnettomuudesta ja vakuuttaa lasten ja nuorten olevan päällimmäisenä ajatuksissa, kun liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdään töitä.

"Liikenneministerinä pidän erityisen tärkeänä sitä, että juuri nuorilla on hyvät mahdollisuudet liikkua tarpeidensa mukaisilla tavoilla ja turvallisesti. Erilaisten ajoneuvoluokkien ja niiden ajamiseen oikeuttavien ajokorttien tulee olla suhteessa nuorten kehitystasoon", Berner painottaa.

"On myös tärkeää, että turvallisuutta parantavat toimenpiteet perustuvat tietoon ja valitaan siten, että ne olisivat vaikutuksiltaan mahdollisimman tehokkaita tavoitteisiinsa nähden."

Berner kertoo myös, että ajoneuvoluokkien teknisistä vaatimuksista ja muun muassa enimmäismassoista säädetään EU-asetuksilla, jotka ovat suoraan Suomea sitovia säännöksiä.

"EU-asetuksessa on säädetty kevyen nelipyörän kokonaismassavaatimus, joka sitoo meitä ja on ollut esteenä henkilöauton hyväksymiselle mopoautoksi. Asetuksen toimeenpanoa Suomessa on syytä selvittää uudelleen", Berner toteaa.

Liikenneturvallisuuden kehittämistä tarkastellaan Bernerin mukaan myös ajo-opetuksen ja tieliikennelain uudistamisen osalta. Tekninen kehitys, esimerkiksi ajonvakausjärjestelmät ja alkolukkojen lisääminen, turvaavat myös nuoria kuljettajia. Myös viikonlopun mopoautokolarin aiheuttanut nokialaismies oli poliisin mukaan 1,42 promillen humalassa.

"Hallituksen joulukuussa antamassa liikenneturvallisuuden periaatepäätöksessä on kuvattu myös keinoja, joilla ajoneuvokantaa pyritään uudistamaan nykyistä nopeammin, sillä uudemmat ajoneuvot ovat tutkitusti vanhoja autoja turvallisempia", Berner kertoo.

