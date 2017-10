Berner puolustaa junaliikenteen kilpailun avaamista – "hinnat ovat jo laskeneet"

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on puolustanut junien matkustajaliikenteen avaamista kilpailulle. Berner arvioi iltapäivällä eduskunnassa, että kilpailun avaamisella voidaan muun muassa lisätä junien hintakilpailua ja edistää junaliikenteen käyttöä.

Tavoitteena on, että kilpailu alkaisi ensi vuosikymmenen aikana: Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä 2020-luvun alkupuolella ja muualla maassa asteittain viimeistään vuoden 2026 aikana.

Eduskunnan oppositiopuolueista on esitetty epäluottamusta hallitukselle raideliikenteen tulevaisuudesta. Monissa opposition puheenvuoroissa ei ole suoraan vastustettu matkustajaliikenteen kilpailua, vaan sitä, miten hallitus aikoo uudistuksen toteuttaa.

Ministerin mukaan kilpailu on jo tähän mennessä näkynyt valtio-omisteisen junayhtiön VR:n toiminnassa. Berner sanoi iltapäivällä, että muun muassa linja-autoliikenteestä ja lentoliikenteestä tullut kilpailupaine on johtanut siihen, että VR:n palveluja, hinnoittelua ja kustannustehokkuutta on todella alettu kehittää.

"Esimerkiksi junalippujen kuluttajahinnat ovat tämän seurauksena laskeneet keskimäärin yli 10 prosenttia viimeisen vuoden aikana", perusteli Berner eduskunnan suuressa salissa.

Junaliikenteen kilpailun edistämiseksi VR on määrä pilkkoa siten, että siitä eriytetään kolme erillistä yhtiötä: kalustoyhtiö, kunnossapitoyhtiö sekä kiinteistöyhtiö. Kalustoyhtiön on määrä vuokrata junakalustoa myös muille kuin VR:lle.

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n kansanedustaja Harry Wallin (sd.) katsoo, että matkustajaliikenteen kilpailutus ja yhtiöjärjestelyt heikentäisivät kaluston ja henkilökunnan tehokasta käyttöä.

"Sen seurauksena kustannukset kasvavat, lipunhinnat nousevat ja tarjonta tulee supistumaan. Liikenne loppuu ensimmäisenä harvaan asutuilla alueilla Pohjois- ja Itä-Suomessa", uskoo SDP:n Wallin.

Hallitus toivoo, että kilpailun avaamisen avulla junaliikenteen osuus henkilöliikennematkoista kasvaisi nykyisestä noin 5 prosentista 6 prosenttiin 2020-luvulla sekä edelleen 8 prosenttiin 2030-luvun kuluessa.

Oppositiopuolueet jättivät viime viikolla välikysymyksen raideliikenteen tulevaisuudesta ja valtion omistajaohjauspolitiikasta. Välikysymyksen avulla oppositio voi nostaa ajankohtaisia asioita eduskuntakeskusteluun ja mittauttaa hallituksen luottamuksen.

Välikysymyksen raideliikenteen tulevaisuudesta on allekirjoittanut 71 kansanedustajaa SDP:stä, perussuomalaisista, vihreistä, vasemmistoliitosta, RKP:stä ja kristillisdemokraateista. Yhteisestä välikysymyksestä huolimatta näiden oppositiopuolueiden välillä on eroja siinä, mihin niiden kritiikki raideliikenteestä tarkalleen kohdistuu.

Hallituksen luottamuksesta äänestetään eduskunnan huomenna keskiviikkona. Hallitusryhmillä eli keskustalla, kokoomuksella ja sinisillä on eduskunnassa kansanedustajien enemmistö, joten on todennäköistä, että opposition välikysymys kaatuu.