Bernerillä oli keskeinen rooli Finavia-kanteiden vesittymisessä

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerillä (kesk.) oli keskeinen rooli siinä, että Finavian entistä johtoa vastaan ei nostettu viime vuonna kanteita yhtiön johdannaissotkussa. Asia käy ilmi STT:n saamasta sähköpostiviestistä, jonka ministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen lähetti viime lokakuussa Finavian hallituksen silloiselle puheenjohtajalle.

"Ministerin pyynnöstä ilmoitan, että Finavia pitää ylimääräisen yhtiökokouksen marraskuun puolivälin tienoilla. Sitä ennen yhtiön ei tule edetä johdannaiskanneasiassa", kuului Pursiaisen tarkka viesti Finavian hallituksen silloiselle puheenjohtajalle Riitta Tiuraniemelle.

Julkisuudessa on kerrottu jo aiemmin, että ministeriö kielsi etenemisen kanteiden kanssa. Nyt julki tullut viesti avaa ministeri Bernerin roolia. Berner on kiistänyt useaan otteeseen, että olisi kieltänyt yhtiötä nostamasta kanteita.

Pursiaisen mukaan ohje olla etenemättä esitettiin ministerin pyynnöstä uudestaan 27. marraskuuta. Ohjeistus annettiin tiettävästi puhelimitse eikä sähköpostilla, kuten STT kertoi aiemmin Valtiontalouden tarkastusviraston muistion perusteella.

Bernerin lupaamaa yhtiökokousta ei kuitenkaan järjestetty, minkä vuoksi muodollinen päätös kanteista jäi Finavian hallitukselle. Hallitus päätti viime tingassa olla nostamatta kanteita vuoden 2010 johdannaistappioista. Kanneoikeus kyseiseltä vuodelta vanhentui viime vuoden lopussa.

Finavian johdannaiskaupat tuottivat lentokenttäyhtiölle 34 miljoonan tappiot vuosina 2009–2011.

Berner kiistää väärän tiedon antamisen

Berner pysyy kannassaan, ettei Finavian hallitusta kielletty nostamasta kanteita. Sen sijaan tarkoituksena oli hänen mukaansa ohjeistaa, ettei hallituksen pidä käynnistää vahingonkorvausprosessia liian aikaisin.

"Omistaja totesi 14.10., että kanteita ei ole syytä toimeenpanna ennen kuin kaikki tarpeelliset lisäselvitykset on tehty. Se ei tarkoita sitä, että me olisimme ottaneet kantaa kanteiden puolesta tai niitä vastaan. Me olemme ottaneet kantaa vain prosessista."

Aiemmin ministeri on kertonut edellyttäneensä hallitukselta vain, että se tekee päätöksensä huolellisen harkinnan jälkeen.

Sähköpostiviestissä ei viitata lisäselvityksiin tai niiden tarpeeseen. Myöskään VTV:n muistion mukaan ministeriö ei ollut viestittänyt, että aiempi päätös nostaa kanteet olisi perustunut riittämättömään selvitykseen.

"Sille, että sähköposti on pikaisesti kirjoitettu eikä ole tarkka, en voi mitään. Minulla ei ole mielipidettä kanteiden puolesta eikä vastaan enkä ole koskaan niihin ottanut kantaa", Berner sanoo.