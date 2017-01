Bernerin selvityksestä ei yksimielisyyttä hallituksessa – Timo Soini: "kohtelias täystyrmäys"

Hallituksessa kiistellystä liikenne-esityksestä on toistaiseksi yksimielisyys kaukana.

Perussuomalaisten puheenjohtaja ja ulkoministeri Timo Soini vastustaa hanketta. Hän painottaa, ettei Bernerin selvitys ole hallituksen kanta.

"Liikenneministeri Bernerin ajatukset liikenneväylien yhtiöittämisestä ja autoilijoiden seurannasta eivät etene hallituksessa. Perussuomalaiset eivät niitä hyväksy. Tämä on kohtelias täystyrmäys näille hankkeille. Tämä hallitus on panostanut tienpitoon ja korjausvelan kiinni kuromiseen huomattavasti edeltäjiään enemmän. Tätä linjaa on jatkettava", korosti puheenjohtaja ulkoministeri Timo Soini

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, ettei valtiovarainministeriössä eikä hallituksen päätöksillä olla valmistelemassa mitään muutoksia autoveroon, ajoneuvoveroon eikä polttoaineveroon. Orpo korostaa, että hallituksella ei ole liikennejärjestelmän uudistamiseen yhteistä kantaa ja liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) malli on vain yksi esitys.

Torstaina esitelty malli on herättänyt paljon arvostelua. Orpolle on epäselvää ainakin se, mikä olisi yhtiömuodon lisäarvo ja mistä liikenneverkon kehittämiseen tulisi lisää rahaa.

Pääministeri Juha Sipilä taas on puolustanut kiisteltyä liikenne-esitystä. Hänen mielestään selvitys on toimeksiannon mukaisesti rohkea ja ennakkoluuloton.

"Toteutuessaan selvitys toisi uusien avautuvien liiketoimintamallien avulla merkittävästi lisää euroja väyläverkon investointeihin. Se avaa uusia alustatalouden mahdollisuuksia, tähän suuntaan on monissa maissa jo liikuttu."

Muokattu 21.1. klo 15.05: Täydennetty tekstiä Timo Soinin kommenteilla.