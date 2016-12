Brexit-kiista jäi muhimaan EU:n sisälle

Neuvottelut Britannian EU-erosta eivät ole ehtineet edes alkaa, mutta unionin sisällä on jo syntynyt kiistaa niiden askelmerkeistä.

EU-johtajat tekivät torstain huippukokouksessa kaikkensa, jotta EU näyttäisi yhtenäiseltä ennen keväällä alkavia brexit-neuvotteluita. Hyvistä aikeista huolimatta julkisuuteen ryöpsähti EU-instituutioiden välinen kiista siitä, minkälainen rooli EU-parlamentilla on neuvotteluissa.

Parlamentin puhemies Martin Schulz kampanjoi ennen huippukokousta voimakkaasti sen puolesta, että myös parlamentti pääsisi mukaan neuvotteluihin. Saksalainen Schulz varoitti, että parlamentti voisi tarvittaessa kaataa sopimuksen tai aloittaa omat neuvottelut, jos sen kantaa ei huomioida.

Schulzin ärhäköityminen johtunee osin Saksan liittopäivävaalien lähestymisestä, mutta kritiikissä on myös perää. Viime kädessä juuri parlamentti hyväksyy brexit-sopimuksen, jos ja kun sellainen saadaan aikaan.

Lopulta 27 jäsenmaan johtajat päätyivät siihen, että parlamentin edustaja pääsee mukaan valmisteleviin kokouksiin sekä kuultavaksi huippukokouksiin. Tuoreeltaan Schulz viestitti, ettei tämä vielä riitä, vaan roolin pitäisi olla vieläkin suurempi.

27 maan johtajat päättivät neuvotteluiden askelmerkeistä sen jälkeen, kun Britannian pääministeri Theresa May oli poistunut EU-huippukokouksesta. Uutiskuviin tallentui jälleen yksi historiallinen hetki, kun May asteli yksin ulos rakennuksesta vastaten vain ylimalkaisesti toimittajien kysymyksiin.

Jonkinlaisesta onnistumisesta kertoo se, että jäljelle jääneet EU-pomot saivat nuijittua ennalta valmistellut linjaukset hyvin lyhyen keskustelun jälkeen. Maat korostivat, että neuvottelut Britannian erosta alkavat vasta sitten, kun maa on jättänyt eroilmoituksen, jota odotetaan maaliskuussa. Vetovastuu neuvotteluista on komissiolla, joka saa ohjeet Euroopan maiden päämiehiltä huippukokouksissa. Neuvotteluita johtaa ranskalainen Michel Barnier.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) pitää järkevänä, että neuvottelut on keskitetty komissiolle. Julki tullut nahistelu parlamentin roolista on hänestä tyypillistä EU-instituutioiden välistä valtakamppailua.

"Tämä tulee olemaan erittäin iso, vaikea neuvottelu. On luonnollista, että parlamenttia kuullaan, mutta komissiolla on vetovastuu. Jäsenmailla on ilman muuta merkittävin rooli."

Myös europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (r.) mielestä tärkeintä on, että parlamentaarikot pidetään ajan tasalla. Hän pitää kyseenalaisena, että Schulz esittää vaatimuksia, vaikka on pian siirtymässä sivuun puhemiehen paikalta.

"Näinhän se helposti politiikassa käy, että irtopisteiden hoitaminen on tärkeämpää kuin asioiden hoitaminen."