Brexit varjostaa ruokateollisuutta, Skotlannin talouden ainoaa valopilkkua

Skotlannin maataloudella ei juuri ole vaihtoehtoja. Jos Britannia eroaa EU:sta, on pakko saada hyvä uusi maatalouspolitiikka, joka turvaa skotlantilaisen tuotannon.

Miten se tehdään, onkin vaikea kysymys.

Skotlanti nimittäin on Englantia maantieteeltä ja maataloudelta huomattavasti monimuotoisempi. Skotlannissa esimerkiksi on metsätaloutta ja pohjoisessa on maataloudelle vaikeita alueita.

Tuottajajärjestön varapuheenjohtajaa Andrew McCornickia pelottaakin, että uudesta politiikasta tulee liian suoraviivainen.

"Ei ole yhtenäistä skotlantilaista maataloutta, joten ei ole yhtenäistä brittiläistä tai EU:n laajuistakaan. Se meidän pitää tehdä Lontoossa selväksi", McCornick sanoo.

McCornick muistuttaa, että Skotlannin ruokateollisuudella menee hyvin. Toisin kuin moni muu toimiala, se on kasvu-uralla. Siksi myös maatalouden on mahdollista menestyä.

"Pääsy EU-markkinoille on meille kaikkein tärkeintä", McCornick sanoo.

Crawfordjohnissa Skotlanti näyttää siltä, millaiseksi sen helposti kuvittelee. Karuilla ruohonummilla laiduntaa satapäisiä lammaslaumoja. Niitä näkyy rinteillä silmänkantamattomiin valkoisina pisteinä. Tuulee.

Vilja kasvaa kyllä, mutta sitä ei saada korjattua. Syksyllä sataa koko ajan.

Ero Englantiin on selvä ja vastaavanlaista maastoa on pohjoisessa paljon lisää.

Silti maanviljelijä Tom Frenchin näkymät ovat ihan hyvät. Tila on keskeisellä paikalla lähellä suuria kaupunkeja Edinburghia ja Glasgowta. Kysyntää on ja markkinat lähellä.

Ilman oikeaa politiikkaa menestystä ei kuitenkaan tule. Esimerkiksi kaupan rakenne pakottaa tukeutumaan tukiin, vaikka tulot otettaisiin mielellään markkinoilta.

Skoteilla tosin on jokeri hihassa. Itsenäisyydellä uhkaaminen on hyvä ase ja sitä käytetään surutta.

Selvää on, että Skotlanti haluaisi pysyä EU:ssa.

"Britannialla voi olla edessä menetetty vuosikymmen. Skotlantilaisten kannattaa harkita itsenäisyyttä välttääkseen epävarmuuden", Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon sanoi eilen Skotlannin parlamentissa, Scotsman-lehti kirjoittaa.

Sturgeon on aikaisemmin sanonut harkitsevansa toista äänestystä itsenäisyydestä varmistaakseen EU-jäsenyyden.

