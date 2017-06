Britannia äänestää jännittävissä parlamenttivaaleissa – kasvaako Theresa Mayn konservatiivien enemmistö?

Britanniassa äänestetään ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Vaalihuoneistot avautuivat aamuyhdeksältä Suomen aikaa ja sulkeutuvat puoliltaöin.

Britit käyvät uurnalla jo kolmatta kertaa kahden vuoden sisällä, ja väsymys vaaleihin on näkynyt äänestyspaikoilla.

"Mitään oikeaa kampanjaa ei ole ollut. Emme tiedä mitään, mitä brexitin kanssa tehdään, joten kaikki on ollut oikeastaan hyödytöntä", sanoi Itä-Lontoossa äänestänyt Joe Kerney, 53.

"Minulla ei juurikaan ole luottamusta keneenkään", sanoi Simon Bolton, 41.

Mielipidekyselyt ovat luvanneet voittoa pääministeri Theresa Mayn konservatiiveille, mutta ero kakkosena olevaan työväenpuolueeseen on kaventunut merkittävästi vaalipäivän lähestyessä.

May on halunnut vahvistaa nykyistä parlamenttienemmistöään ennen tässä kuussa alkavia brexit-neuvotteluja EU:n kanssa. Useiden arvioiden mukaan konservatiivien enemmistö saattaa jonkin verran kasvaa, mutta on myös täysin mahdollista, että se pienenee. Yksi ratkaiseva tekijä on se, kuinka ahkerasti työväenpuoluetta kannattavat nuoret lähtevät äänestämään.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on luvannut muutosta ja loppua vyönkiristykselle. Konservatiivit ovat saaneet kritiikkiä vanhushuoltoa koskevasta suunnitelmastaan, joka olisi lisännyt kustannuksia monille. Hallituksen leikkaukset terveydenhuoltoon ja koulutukseen ovat niin ikään hyödyntäneet työväenpuoluetta.

" Jeremy Corbyn vaikuttaa olevan enemmän meidän puolellamme", sanoo 38-vuotias Debbie Worthy Pohjois-Englannista.

Eilen pääministeri May vakuutti, ettei hän kadu päätöstä ennenaikaisista vaaleista.

"Äänestämään tulevilla ihmisillä on edessään hyvin selkeä valinta – joko Jeremy Corbynin kaaoksen koalitio tai minun ja tiimini vahva ja vakaa johtajuus."

Ovensuukyselyiden tuloksia on luvassa heti äänestyksen päätyttyä, mutta tarkempaa tietoa parlamenttipaikkojen jakautumisesta puolueiden kesken on luvassa vasta myöhemmin perjantaiaamuna.

" Löisin edelleen vetoa konservatiivien selvän voiton puolesta, mutta kukapa sitä tietää", sanoo politiikan tutkija Tim Bale.

Uusia pidätyksiä Lontoossa ja Manchesterissa

Valmistautumista vaaleihin ovat varjostaneet Britanniassa tehdyt terrori-iskut. Kampanjointi on niiden takia keskeytetty kahdesti.

Kun May antoi ilmoituksensa ennenaikaisista vaaleista huhtikuussa, konservatiivien kannatus oli huipussaan. Lontooseen ja Manchesteriin tehtyjen terrori-iskujen takia Mayta on kuitenkin kovisteltu hänen vuosistaan sisäministerinä. May on saanut vastailla kysymyksiin muun muassa poliisien määrän vähentämisestä.

Konservatiivit ovat kuitenkin perinteisesti olleet vahvoilla turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa.

"He ovat kokeneempia – Jeremy Corbyniin ei voi luottaa turvallisuuskysymyksissä", sanoo 46-vuotias Talib Hussain Luoteis-Englannista.

Poliisi kertoi vaalien alla, että Lontoon terrori-iskun tutkinnassa on tehty uusia pidätyksiä. Kaksi ihmistä pidätettiin eilen illalla epäiltyinä terrori-iskun suunnittelusta.

Myös Manchesterissa tapahtuneen terrori-iskun tutkinnassa on tehty uusi pidätys. Poliisin mukaan 20-vuotias mies ilmoittautui itse poliisille Pohjois-Manchesterissa ja hänet pidätettiin terrorilakien nojalla.