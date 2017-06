Britannia ja EU aloittivat eroneuvottelut

Kuten niin monta kertaa viime viikkoina, vie turvallisuus nytkin huomiota pois eroneuvotteluilta. Britannian ja EU:n pääneuvottelijat aloittivat tapaamisensa surunvalitteluilla Pohjois-Lontoossa tapahtuneen terrori-iskun uhrien omaisille.

Molempien puolten pääneuvottelijat Britannian David Davis ja EU:n Michel Barnier käyvät ensimmäiset viralliset neuvottelunsa tänään Brysselissä.

Barnier toivoi, että neuvottelut alkaisivat rakentavasti.

"Toivon, että tänään voimme löytää yhteisymmärryksen prioriteeteista ja aikataulusta", Barnier sanoi ennen kuin miehet sulkeutuivat neuvotteluihin.

Brexitin alkua leimaa epävarmuus ja hämmennys paitsi terrori-iskujen myös Britannian sisäpoliittisen tilanteen takia.

Kovaa eroa ajanut brittipääministeri Theresa May ei saanut ennenaikaisista parlamenttivaaleista hakemaansa tukea, mikä tuo epävarmuutta maan linjaan. Konservatiivipuolue menetti enemmistöasemansa ja joutuu nyt hakemaan tukea Pohjois-Irlannin Demokraattisesta unionistipuolueesta.

Vaikka neuvottelut alkavat tänään, voi Britannian tilanne hidastaa neuvotteluita.

Ennen Britannian ennenaikaisia parlamenttivaaleja näytti siltä, että May vie saarivaltion kokonaan ulos EU:n sisämarkkinoilta ja tulliliitosta. Nyt arvuutellaan, pehmeneekö linja ja pystyykö maa kokoamaan itsensä siten, että erosopimus saadaan valmiiksi ajoissa.

Eroneuvotteluille on varattu aikaa kaksi vuotta, mutta kello on tikittänyt jo maaliskuun lopulta saakka. Aikataulu on tiukka, sillä lisäaikaa voidaan myöntää vain jäsenmaiden yksimielisellä päätöksellä.

Davis sanoi Britannian aloittavan neuvottelut rakentavalla ja positiivisella mielellä.

"Edessä on pitkä tie, mutta päämäärämme on selvä – syvä ja erityinen suhde Britannian ja EU:n välillä. Sopimus, jollaista ei ole ennen tehty", Davis totesi ennen neuvotteluiden alkua julkaistussa tiedotteessa.

Kipeät kysymykset ensin

EU pyrkii ottamaan ohjat neuvotteluiden aikataulutuksesta.

Ensin neuvotellaan kolmesta kipeästä ja vaikeasta kokonaisuudesta: tilien tasaamisesta, kansalaisten oikeuksista ja Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisestä rajasta. Vasta neuvotteluiden toisessa vaiheessa voidaan EU:n kannan mukaan suunnitella Britannian tulevaa suhdetta.

Pääministeri May on vakuuttanut olevansa brexit-neuvotteluissa "hemmetin vaikea nainen", mutta itse neuvottelupöydässä hän ei istu. Käytännössä neuvotteluita käyvät Davis ja Barnier esikuntineen.

EU-maat ovat osaltaan antaneet mandaatin komissiolle neuvotteluiden ensimmäistä vaihetta varten.

Päämiehet saavat tilannekatsauksen neuvotteluiden etenemisestä jo tällä viikolla, sillä huippukokous on koolla Brysselissä torstaina ja perjantaina.