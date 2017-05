Britannian brexit-lasku voi nousta jopa 100 miljardiin

"Se ei ole rangaistus. EU:n ja Britannian täytyy tasata tilit", Euroopan komission pääneuvottelija Michel Barnier kommentoi Britannialle EU-erosta lankeavaa summaa.

Aiemmin laskuksi on esitetty noin 60 miljardia. Tänään Financial Times arvioi summaksi 100 miljardia, kun esimerkiksi maataloustukien osuus on otettu huomioon.

Barnier ei ota kantaa summaan. Hän kuitenkin muistutti, että erolla on seurauksia.

"Erolla on sosiaalisia, taloudellisia, lakeja koskevia sekä taloudellisia seurauksia."

EU:n pääperiaate on, että Britannian on kunnioitettava EU:n jäsenenä tekemiään sopimuksia.

"He ovat niistä olleet päättämässä, he hyötyvät niistä ja he ovat niitä rahoittamassa yhdessä muun EU:n kanssa", Barnier sanoi.

Erosumma koostuu näistä sopimuksista. Monet niistä jatkuvat yli tavoitellun eron maaliskuussa 2019.

Barnier puhui toimittajille Euroopan komission tiedotustilaisuudessa Brysselissä keskiviikkona. Komissio julkisti suunnitelman eron suuntaviivoista.

Ensin neuvotellaan erosta, jonka suunnan pitäisi olla selvä joulukuussa. Ero sisältää laskun lisäksi kansalaisoikeudet ja uudet ulkorajat. Kansalaisoikeudet koskevat 4,5 miljoonaa ihmistä molemmin puolin rajaa.

Britannian mielestä 100 miljardia ei ole oikea summa.