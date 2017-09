Eduskunnan ravintoloiden ruoka lähes kokonaan kotimaista – norjalainen lohi maistuu päättäjille

Valtakunnan tärkeimmässä lounaspaikassa syödään yhtä arkista ruokaa kuin aika monessa vastaavanlaisessa ravintolassa. Ruoka ei ole yhtään hienompaa, vaikka puitteet ovat hienot ja viimeistellyt.

"Eduskunnassa on käytössä samat reseptit kuin muissa ravintoloissa", kertoo Fazer Food Servicen asiakkuusjohtaja Kristian Helanne.

Eduskunnan ravintolatoiminnot kilpailutettiin viime vuonna. Seuraavat seitsemän vuotta ravintolatoimintaa pyörittää Fazer – kuten aiemminkin. Pikkuparlamentin ravintolassa uusittu sopimus tuli voimaan viime heinäkuussa. Eduskuntatalon ravintolassa ja kahvilassa uusi sopimuskausi alkaa ensi helmikuussa.

Viime vuonna hallitus hyväksyi periaatepäätöksen julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista. Päätöksellä halutaan parantaa suomalaisen ruuantuotannon kilpailukykyä.

Eduskunnan palvelukeskuksen päällikkö Outi Hannula sanoo, että tarjouspyynnössä korostettiin muun muassa hyvän ja laadukkaan ruuan kriteerejä sekä ympäristöystävällisiä tuotantotapoja.

"Myös palvelun tarjoaja on sitoutunut sovittuihin ehtoihin," hän kertoo.

Valtion periaatepäätös on vaikuttanut Fazerin toimintaan, sanoo Helanne. Kotimaisuuden painoarvoa on lisätty eduskunnan ravintoloiden raaka-ainehankinnoissa.

"Alkuvuodesta nostimme kaikissa ravintoloissamme kotimaisten tuotteiden osuutta lihoissa ja lihajalosteissa 80 prosentista vähintään 90 prosenttiin."

Ulkomaisia lihatuotteita ovat lähinnä chorizo-makkarat, ilmakuivatut leikkeet sekä riista ja osin lammas.

Raaka-aineiden kotimaisuusasteella on Helanteen mukaan iso merkitys. Yhtiössä arvioidaan, että pitemmällä tähtäimellä myös asiakkaita tulee lisää, kun kotimaisuuden merkitys kasvaa entisestään.

Eduskunnassa puolestaan asiakkaina on tavallista valveutuneempia asiakkaita ja he suosivat lähtökohtaisesti kotimaista ruokaa.

Viljatuotteiden kotimaisuusaste on 88 prosenttia. Kananmunat ovat kokonaan kotimaisia, joista 91 prosenttia on virikemunia, vapaankanan munia 7 prosenttia ja luomua muutama prosentti.

Helanne kertoo, että perunat ja juurekset ovat kokonaan kotimaisia. Kalojen ja kalajalosteiden kotimaisuusaste on noin 30 prosenttia. Ruokalistalle ei ole vuoden 2010 jälkeen kelpuutettu ympäristöjärjestö WWF:n kalalistalla punaiseksi merkittyjä kaloja.

Hankinnoissa painaa hinta-laatusuhde. Saatavuus on myös toinen keskeinen kriteeri.

"Kotimaisen kirjolohen heikon saatavuuden vuoksi ostamme paljon norjalaista lohta."

Eduskuntatalon ja Pikkuparlamentin ravintoloissa tehdään itse kaikki ruuat. Keittiöpäällikkö Kai Syrjälä sanoo että tämän vuoksi ruokien omavalmistusaste on hieman korkeampi verrattuna muihin yhtiön henkilöstöravintoloihin. Myös kotimaisuus korostuu raaka-aineiden valinnoissa.

"Edustustilaisuuksissa tarjolla on aina esimerkiksi kotimaista kalaa", hän mainitsee.

Syrjälä vastaa ravintoloiden viikoittaisista ruokalistoista. Keittiöissä on yleensä edessä kiireinen päivä silloin, kun tarjolla on paistettua lohta. Ruoka on ehkä yksi talon suosituimmista.

Viikkolistalta löytyy aina yksi klassikko. Molemmat ravintolat tarjoavat aina torstaisin hernekeittoa. Jälkiruoka, pannukakkua kermavaahdon kera, tulee vielä annoksen kylkiäisenä.

"Pannukakkuja paistetaan molemmilla puolilla heti aamusta alkaen."

Eduskunnan ravintolatoimikunnan puheenjohtaja, varapuhemies Arto Satonen (kok.) kertoo, että eduskunnan ruokapolitiikkaan ovat vaikuttaneet aktiivisesti maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet sekä hallituksen periaatepäätös ruokahankinnoista.

Satonen arvioi, että ylivoimainen osa kansanedustajista haluaa lisätä kotimaisen ruuan osuutta.

"Ajatuksena on, että eduskunnan malli leviää muuallekin Suomeen. Olisi iso merkitys ruuantuotannossa, jos työpaikkaravintoloissa syötäisiin kotimaista ruokaa mahdollisimman paljon", hän kertoo.

Satosen mielestä huolestuttavinta on kotimaisen kalan tarjonta.

"Pitäisikö kalankasvattajien tehdä jotain", hän miettii.

Eduskuntaa voi hyvin pitää esimerkkinä päätöksen toteutumisesta. Ravintoloitsijat tuntevat hyvin kilpailutilanteen – huolimatta valtion linjauksesta.

Neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo, että hallituksen linjaus velvoittaa ministeriöitä toimimaan.

Päävastuu on valtioneuvoston kanslialla, koska se ohjaa ministeriöitä. Kunkin ministeriöin vastuulla on puolestaan linjausten käyttöönotto virastojen ruokapalveluissa.

Miettinen arvioi, että päätöksen vastaanotto on ollut positiivinen. Sen toimeenpano vaatii aikaa, koska vauhti riippuu usein ravintolayhtiöiden kanssa tehtyjen sopimusten kilpailuttamistahdista.

Syksyllä järjestetään Motivan ja Ecosentrian johdolla valtakunnallinen kuntakiertue eri kuntiin. Iso osa julkisista hankinnoista tilataan juuri kuntien ruokapalveluihin,

"Kunnille periaatepäätös on vain suositus. Kunnissa linjaukset pitäisi kirjata hankintastrategioihin."