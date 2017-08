Eduskunnan remontti viimeistelyä vaille valmis

Eduskuntatalon sisällä tuoksuu remontille. Siellä täällä näkyy vielä kunnostuksen jälkiä ja remontoijia. Kalusteiden lakkapinnat kiiltävät uutuuttaan, mutta jotkut tilat ovat kokonaan vailla kalusteita.

Pari vuotta kestänyt peruskorjaus on viimeinen ohi. Normaaliin arkeen eduskunnassa palataan ensi viikon tiistaina, jolloin syysistuntokausi käynnistyy.

Yleisölehtereille istuntoja seuraamaan tulevat ihmiset voivat huomata täysistuntosalissa entistä vaaleammat värisävyt. Salin alaosan sinertävät ja lehterin kellertävät seinät on verhoiltu uudelleen.

Wäinö Aaltosen alkuperäiset patsaat on palautettu takaisin paikoilleen istuntosaliin.

Kansanedustajien jakarandapuiset pulpetit sekä puhemiehen koroke konservoitiin ja puhdistettiin. Pöydistä korjattiin satoja pintavaurioita ja tämän jälkeen pinnat käsiteltiin sellakalla, kertoo salista tavoitettu konservaattori Mikael Holma.

Salin lattialle on teetetty varta vasten uusi villamatto ja kupolin sokeriruokokatto on palautettu alkuperäisen oranssin sävyiseksi.

Eduskunnassa ei ole ulkoisesti tehty merkittäviä uudistuksia. Rakenteiden piilossa olevat putket, sähköt, lämmitysjärjestelmät ja ilmastointilaitteet on uusittu kokonaan. Vanhoihin valaisimiin on vaihdettu led-lamput.

Remonttia on valvonut Museovirasto, jonka kanssa yhteistyö sujui hyvin, kertoo intendentti Liisa Lindgren.

Talon entisen arkistotilan tilalle suuren salin alle on rakennettu palvelutori, missä toimii kansanedustajia varten matkatoimisto, posti, hallintopalvelut ja tietotekninen tuki.

Eduskunnassa työskentelevät toimittajat ovat saaneet uudet tilat tilan alemmalta tasolta.

Tiloista vain valtiovarainvaliokunnan jaoston huone on muutettu Arkadia-saliksi, missä järjestetään julkiset kuulemiset.

Pääaula on palautettu lähelle alkuperäistä. Pääovi avataan jatkossa vain valtiovieraille ja eduskunnan vip-vieraille.

Edustajat kulkevat sisään uudenlaisten pyöröovien läpi. Yleisö pääsee talon sisälle Mannerheimintien puoleisten graniittiportaiden sivulla olevista sisäänkäynneistä.

Paternoster-hissit ovat edelleen käytössä. Niiden pinnat sekä tekniikka kunnostettiin.

Valtiosalissa on tehty vähän muutoksia. Sen kristallikruunut on kunnostettu. Talon molemmissa päädyssä olevat marmoriportaat on puhdistettu.