Eduskunta palasi töihin – hallitus työllistää istuntokaudella kansanedustajia 172 lakiesityksellä

Kansanedustajat palasivat tiistaina lomilta töihin. Eduskunnan syysistuntokauden ensimmäisellä istuntoviikolla esillä ovat muun muassa uusi nuorisolaki, hankintalaki ja kansalaisaloite avioliittolain uudistamisesta sekä sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta.

Hallitukselta on tulossa eduskuntaan alkavana syysistuntokaudella 172 hallituksen lakiesitystä. Valtioneuvosto on julkistanut tulevien esitystensä pääkohdat verkkosivuillaan.

Perinteisesti hallituksen talousarvioesitys heijastuu koko eduskunnan syksyyn. Hallitus käsittelee talousarvion vuodeksi 2017 raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa 5. syyskuuta.

Budjettiesitys siirtyy eduskunnalle heti seuraavana päivän. Budjetti valmistuu ennen joululomaa. Monet hallituksen esitykset liittyvät juuri talousarvioon.

Hallitusten esitysten listalla on useita mittavia lakipaketteja, joista osa on kiireellisiä. Esityslistalla on esimerkiksi aselupamenettelyn uudistaminen. Jatkossa se hankkimis- ja hallussapitolupamenettely yhdistettäisiin aselupamenettelyksi. Aselupaa haetaan sähköisesti ja kotipaikkasidonnaisuudesta sekä soveltuvuustestistä luovuttaisiin.

Myös pelastustoimi uudistuu vuoden 2019 alusta lukien. Pelastustoimen järjestämisvastuu ehdotetaan säädettäväksi viiden maakunnan tehtäväksi. Ne järjestäisivät pelastustoimen yhteistyöalueen kaikkien maakuntien alueella.

Eläinsuojelulaki uudistuu myös. Lakiin lisättäisiin esimerkiksi säännös tuotantoeläinten omistajan tai haltijan velvollisuudesta huolehtia siitä, että eläimiä on hoitamassa riittävä määrä eläinten hoitajia. Tuotantoeläinten hoitajalla tulisi olla tarvittava koulutus tai riittävä muu osaaminen eläinten asianmukaiseksi hoitamiseksi.

Kiistanalainen lakiesitys koskee Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmää. Syysistuntokaudella päätetään myös Hossan kansallispuiston perustamisesta, sen rajoista sekä alueen rauhoitusäännöksistä.