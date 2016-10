Efsa taipui, teollisuus tyrmää: Glyfosaattitutkimukset julki

Vihreiden meppi Heidi Hautala oli mukana meppien ryhmässä, joka vaati Euroopan ruokaturvallisuusviranomaista Efsaa julkistamaan glyfosaatin turvallisuudesta tehdyt tutkimukset.

Vaatimus tuotti tulosta ja Efsa julkistaa tutkimuksia.

"Efsa on selkeästi ottanut asiakirjapyynnön vakavasti ja on valmis tekemään työtä sen eteen. Efsan uudessa strategiassa avoimuus on keskeistä. Tässä on ainekset avoimuuden läpimurtoon", Hautala kirjoittaa tiedotteessa.

Efsa ei itse tutki mitään, vaan se arvioi glyfosaatin myyntilupaa hakevien yritysten tekemiä tutkimuksia.

Tätä on kritisoitu, sillä ulkopuoliset tutkijat eivät pysty arvioimaan niiden sisältöä.

"Efsan käyttämien tutkimusten luotettavuutta on vaikea arvioida niin kauan kun ne eivät ole saatavilla riippumattomille tutkijoille", Hautala kirjoittaa.

Efsa on aiemmin vedonnut julkistamisen paljastavan yritysten yksityisiä tietoja.

"Me avaamme dataa milloin voimme, mutta joudumme tasapainoilemaan avoimuuden ja tutkimusten omistajien yksityisyyden välillä", Efsan pääjohtaja Bernhard Url kirjoitti tiedotteessa.

Efsa ei avaa kaikkea dataa, mutta vakuuttaa ulkopuolisten tutkijoiden pystyvän arvioimaan tutkimusten pätevyyden.

Glyfosaattiteollisuus tyrmäsi avoimuuden.

Efsa on hyväksynyt aineen turvalliseksi, mutta maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan se voi olla syöpävaarallinen.

EU on rajoittanut glyfosaatin myyntiä.