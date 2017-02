Eläinten hyvinvoinnista voi tulla vaaliteema Saksassa

Luonnonmukaisen maatalouden kannatus ja tehomaatalouden vastustus voivat nousta syksyn vaalien teemaksi Saksassa, arvioi Yhdysvaltojen maatalous­viranomainen Usda.

Agrarwenden, eli tehomaatalouden muuttamisen ympäristölle ystävälliseksi, yksi suuri teema on eläinten hyvinvointi. Juuri siitä voi Usdan mukaan tulla vaaleihin vaikuttava tekijä.

Eläinten hyvinvointi on varsinkin oppositiopuolueiden listalla. Eniten siitä on kiinnostunut vihreä puolue. Hyvinvoinnille on kaikupohjaa äänestäjissä, sillä hallituksen tutkimuksen mukaan 90 prosenttia kuluttajista haluaa tiukempia sääntöjä eläinten kohteluun.

Samaan aikaan kun eläinten tuotanto on keskittynyt, on kuluttajien kiinnostus eläinten kohteluun kasvanut.

Kuluttajien vaatimuslistalla on lisää tilaa ja vähemmän ennaltaehkäisevää lääkitystä.

Saksan liittopäivävaalit pidetään 24. syyskuuta. Suosikki liittokansleriksi on Angela Merkel.

Maanviljelijöille vaatimus lisää kustannuspaineita.

Saksassa useat eläinten kohtelun vaatimukset ylittävät jo Euroopan unionin määräämät minimit.

Tuottajat pelkäävät vientimahdollisuuksien heikkenevän. Vaikka saksalaiset maksaisivatkin lisää hyvästä eläinten kohtelusta, eivät vientimaat EU:n ulkopuolella välttämättä niin tee.

Lihankulutus Saksassa on laskussa ja tuottajien riippuvuus viennistä kasvaa. Saksa on Yhdysvaltain pääkilpailija Aasian sian- ja siipikarjanlihan markkinoilla.

Saksan maatalousministeri Christian Schmidt on esittänyt vapaaehtoista eläinten hyvinvoinnin merkkiä. Sitä kantavien tilojen eläimet voitaisiin tarkastaa milloin vain.

Usdan Saksan osaston tekemä tutkimus arvioi sikojen ja broilereiden määrän Saksassa vähenevän.

Samalla soijan tuonti Yhdysvalloista vähenisi.

Termi agrarwende viittaa Saksan energiapolitiikkaan, jossa energiewende tarkoittaa keskittymistä uudistuvaan energiaan.

Painetta tehomaataloutta vastaan on rakennettu Saksassa jo 1990-luvulta saakka.

Agrarwenden kannattajat ovat järjestäneet mielenosoituksen Berliinin Vihreän viikon aikaan useana vuonna. Nyt tammikuussa paikalla oli 10 000 ihmistä ja sata järjestöä.