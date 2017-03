Eläkeläisten osuus kuntavaaliehdokkaista kasvaa

Kuntavaaleissa nuorten ehdokkaiden suhteellinen määrä on laskenut koko 2000-luvun ja lasku on vain kiihtynyt. Huhtikuun vaaleissa alle kymmenesosa ehdokkaista on 18–29-vuotiaita.

Kunnanvaltuustoihin nuoria päätyy todennäköisesti vielä vähemmän. Edellisissä kuntavaaleissa 18–29-vuotiaiden osuus on ollut kuuden prosentin luokkaa.

Nuorisotutkija Tomi Kiilakoski ei ole kovin hämmentynyt luvuista. Nuorten vaalimenestykseen vaikuttaa osin myös nuorten selkeästi eduskuntavaaleja alhaisempi äänestysprosentti kuntavaaleissa.

"Voidaanko tosiaan hyväksyä, että vain kolmannes nuorista äänestää? Sitä voidaan pitää jonkinlaisena kunnallisdemokratian kriisinä", Kiilakoski sanoo.

Kuntavaaleissa on kyse koulutuksen, liikunnan, kulttuurin ja veroprosentin kaltaisista nuorille tärkeistä asioista.

Vuonna 2013 tehdyssä Nuorisobarometri-tutkimuksessa vaaleissa ehdolle asettuminen oli nuorten mielestä neljänneksi tehokkain keino vaikuttaa. Silti vain harva lähtee ehdolle.

Kiilakosken mukaan poliittisen järjestelmän kieli ei ainakaan helpota nuorten osallistumista, kun asioista puhutaan pitkälti järjestelmätasolla, hyvin toimeentulevan keskiluokan ja eläkeläisten kielellä.

Nuorista ei voi puhua yhtenä ryhmänä, sillä ryhmä on jakautunut voimakkaasti.

Esimerkiksi 25–34-vuotiaista nuorista korkeakoulutetuista aikuisista toissa vuoden eduskuntavaaleissa äänesti noin neljä viidesosaa. Korkeakoulutettujen nuorten aikuisten äänestysprosentti on jopa kasvanut vuoden 1999 eduskuntavaaleista.

Pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneista 25–34-vuotiaista äänesti alle kolmannes.

"Se on valtava kuilu. Vanhemmilla ikäryhmillä ero ei ole läheskään samaa luokkaa. Poliittiseen osallistumiseen liittyvät ongelmat ovat osa laajempaa eriarvoistumiskehitystä", arvioi akatemiatutkija Hanna Wass Helsingin yliopistosta.

Vanhempien äänestäminen vaikuttaa merkittävästi myös aikuisiin. Wassin mukaan vanhempien äänestäminen vaikuttaa melko samalla tavalla 18- ja 40-vuotiaisiin, kun verrataan ihmisiä, joiden molemmat vanhemmat äänestivät, ja ihmisiä, joiden molemmat vanhemmat jättivät äänestämättä.

"Silloin ollaan perustavanlaatuisissa tekijöissä kiinni, eli esimerkiksi siinä, miten kotona on puhuttu politiikasta, mikä on oma kansalaisuusrooli sekä mikä on yksittäisen ihmisen vaikutusmahdollisuus ja luottamus politiikkaan."

Myös esimerkiksi lehtitilauksista ja asuinalueiden eroista riippuvista sosiaalista verkostoista johtuvat erot kulttuurisessa pääomassa vaikuttavat poliittiseen aktiivisuuteen.

"Tämä on todella monimutkainen asia, joten ei voida puhua yksilön kiinnostuksesta tai motivaation puutteesta. Ehkä olisi aika päästä eroon siitä, että puhutaan laiskoista äänestäjistä tai nukkujista", Wass pohtii.

Kiilakosken mukaan vuosituhannen vaihteessa yhteiskuntatieteissä hellittiin ajatusta, että mielenosoitusten, boikottien ja eläinoikeusjärjestöjen kaltainen poliittinen aktiivisuus korvaisi edustukselliseen demokratiaan osallistumista.

Kiilakoski ja Wass kuitenkin sanovat, että aktiivisuus eri muotojen välillä kasaantuu.

"On joitakin anarkistiryhmien kaltaisia poikkeuksia, jotka eivät äänestä. Kiva oletus olisi, että osallistumismuodot ovat vaihtoehtoisia, mutta se ei empiirisessä tutkimuksessa saa tukea", Wass sanoo.