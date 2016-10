Elinkeinoministeri HS:lle: Maataloustuet vähenevät — ajan mittaan

Maataloustukia supistetaan asteittain, mutta EU:ssa niitä ei varmaan tuosta vaan olla lakkauttamassa, arvioi elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) Helsingin Sanomien HSTV:n perjantaina julkaisemassa haastattelussa.

"Suomen maataloustuet tulevat valtaosaltaan EU:n kautta."

Rehnin toteamus liittyi ohjelmassa esitettyyn, vihreiden entisen kansanedustajan Rosa Meriläisen esittämään kommenttiin. Meriläinen oli lukenut Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistun Niklas Holmbergin kolumnin, jossa Holmberg totesi maataloustukien olevan "sosialismin trendikkäämpi versio" (MT 5.10.).

Holmberg ihmetteli kolumnissaan sitä, että maidontuottaja voi saada samanaikaisesti tukea sekä tuotannon lisäämiseen että vähentämiseen.

Tästä toimittaja Marko Junkkari muotoili kysymykseksi, "milloin tämä älyttömyys eli maataloustukien jakaminen loppuu".

Rehn perusteli näkökulmaansa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisella.

"Uudistaminen jatkuu, mikä tarkoittaa sitä, että maatalouden ja sen tukien suhteellinen osuus koko unionin budjetista aikanaan ajan myötä supistuu."

Tukijärjestelmän kehittämisellä on Rehnin mukaan saavutettu hyviä tuloksia esimerkiksi viinintuotannossa: bulkkituotantoa on pystytty vähentämään ja samaan aikaan tuotteiden laatu on parantunut.

