Enemmistö pk-yrityksistä ei palkkaisi puutteellisesti suomea osaavaa maahanmuuttajaa

Vain vajaa kolmannes pk-yrittäjistä on kyselyn mukaan valmis työllistämään maahanmuuttajan, jos maahanmuuttajan suomen kielen taito on puutteellinen. Asia ilmenee Suomen Yrittäjien kyselystä, johon vastaisi reilut 1 000 pienten ja keskisuurten yritysten edustajaa.

Kyselyyn vastanneista yritysten edustajista reilu puolet ei ollut valmis työllistämään maahanmuuttajaa, jos hänen suomen kielen taitonsa on puutteellinen. Reilut kymmenen prosenttia vastaajista ei osannut ottaa kantaa asiaan. Etujärjestö Suomen Yrittäjät kysyi STT:n pyynnöstä maahanmuuttajien työllistämisestä osana yrittäjägallupiaan.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen pitää tulosta yllättävänä.

"Olisi odottanut, että enemmän kuin kolmannes olisi valmis työllistämään maahanmuuttajan puutteellisellakin suomen kielen taidolla", Kuismanen sanoo.

Paljon kielteisesti palkkaamiseen suhtautuvia löytyy kaupan ja palvelualojen yrityksistä.

"Nämä ovat toimialoina sellaisia, joissa kielen merkitys on olennainen asia", Kuismanen sanoo.

Kaupan ja palvelualojen työpaikat ovat usein juuri niitä, joita kautta tullaan työmarkkinoille.

"Korkean tuottavuuden aloilla suomen ja ruotsin kielen osaaminen ei ole niin relevantti asia, koska työpaikoilla toimitaan englannin kielellä", Kuismanen sanoo.

Kyselyn perusteella teollisuuden puolella suomen osaamisella ei ole niin suurta painoarvoa. Teollisuuden alan yrityksistä palkkausvalmiutta löytyi puolella yrityksistä.

Kuismanen pitää kyselyn tulosta huolestuttavana. Hänen mukaansa Suomeen tulee jatkossa joka tapauksessa maahanmuuttajia ja heitä tarvitaan Suomen ikärakenteenkin takia lisää.

"Jos työllistymiseen ei tule muutosta, jonkun elätettäväksi he jäävät. Jos he jäävät sosiaaliturvan elätettäväksi, niin se on raskas taakka kantaa", Kuismanen sanoo.

Keinoja tilanteen parantamiseksi voivat Kuismasen mukaan olla esimerkiksi muutokset palkkausehdoissa ja kielitaitovaatimuksissa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on pettynyt siihen, että niin harva yrittäjä on valmis työllistämään puutteellisesti suomea osaavan maahanmuuttajan.

"Minut kyselyn tulos herätti. Tästä täytyy käydä laajempaa keskustelua, jotta prosentti saadaan ylemmäs", Orpo sanoo.