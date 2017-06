Energia-asiantuntija ja Greenpeace: Yhdysvallat vaikeuttaa omia kauppasuhteitaan

Yhdysvaltain päätöksellä irtautua Pariisin ilmastosopimuksesta ei ole välittömiä vaikutuksia suomalaisille yrityksille, arvioi Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Hän on aikaisemmin toiminut Suomen pääneuvottelijana kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Bioenergia ry on kotimaisia polttoaineita edustava etujärjestö.

"Pariisin sopimuksen toimeenpano tulee jatkumaan. Eurooppa ja Kiina ovat USA:n ilmoituksen jälkeen vahvistaneet olevansa sitoutuneita ilmastopolitiikkaan ja samoin ovat tehneet monet muut maat."

Greenpeace Suomen maajohtaja Sini Harkki kertoo jopa yllättyneensä siitä, kuinka yhtenäisenä rintamana muu maailma on pysynyt Yhdysvaltojen ilmoituksen jälkeen.

"Pelkäsimme, että Venäjä olisi voinut olla potentiaalinen Yhdysvaltojen seuraaja. Trumpin päätös on aiheuttanut todella paljon sellaista aktiivisuutta, mitä ei olisi voinut vuosi sitten edes uskoa. Trump on saanut aikaan piristysruiskeen koko ilmastoliikkeelle", hän sanoo.

Laurikka ja Harkki ovat yhtä mieltä siitä, että Yhdysvallat vahingoittaa omaa asemaansa kansainvälisessä kaupassa irtautumispäätöksellään.

"Voi olla, että fossiilista energiaa käyttävillä sektoreilla voi jonkinlaista etua heille tulla, kun vähennystoimia ei tehdä. Mutta ennen kaikkea näen tämän amerikkalaisille yrityksille riskinä. Ne voivat jäädä uudessa teknologiassa jälkeen", Laurikka sanoo.

"Myöskään se asenne, mitä Trump näyttää, ei vaikuttane myönteisesti Yhdysvaltain kauppasuhteisiin. Itsekin mietin, kuinka innokas olen tämän jälkeen valitsemaan vaihtoehdoista amerikkalaisen tuotteen."

Harkin mielestä Yhdysvallat antaa nyt Kiinalle ohjakset maailmanpolitiikassa.

"Päätös kertoo siitä, miten sekaisin Trump on, jos hän kuvittelee ajavansa USA:n etua. Jopa fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt pyysivät häntä jäämään mukaan ilmastosopimukseen."

Mitään USA:n vastaista kampanjaa Greenpeacella ole vireillä.

"Hiilitulleja on väläytelty amerikkalaisille tuotteille", Harkki toteaa.

Mielenkiintoista on myös se, että sopimuksesta irtautumisen on kerrottu kestävän vähintään kolme vuotta. Kansainvälistä politiikkaa seuraava Politico-lehti on laskenut, että USA:n mahdollinen irtautuminen ajoittuu tarkalleen Yhdysvaltojen seuraavien presidentinvaalien jälkeisille päiville.

Laurikka vakuuttaa, että Pariisin sopimus tulee olemaan edelleen erittäin kattava, vaikka Yhdysvallat siitä irtautuisi. Yhdysvallat edustaa noin 15 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä.

"En usko, että tämä päätös juurikaan vaikuttaa suomalaisiin bioenergiainvestointeihin. Suomelle tärkeimmät ohjaavat tekijät tulevat EU:n ja kansallisesta lainsäädännöstä."