"Ennaltaehkäisevä työ jaksamisen eteen voisi olla osa tukijärjestelmää"

Juupajokelainen Tarja-Riitta Koskinen vetosi Pirkanmaan tuottajaliiton kokouksessa huomaamaan huoltovarmuuden kaikki osat.

"Yhteiskunta ei ole varautunut kriiseihin juuri lainkaan. Tekniikka on vain yksi kolmasosa huoltovarmuudesta, me ihmiset olemme toinen ja henkinen pääomamme on se kolmas", Koskinen sanoi.

Ruuantuotannon arvostus ei ole hänen mielestään sillä paikalla, jolle se kuuluisi.

"Ei voida kehittää pelkkää digitalisaaiota. On liikaa esimerkkejä siitä, että tuottajat eivät jaksa."

Mika Nieminen Ylöjärven Kurusta näkee Varavoimaa farmarille -tyyppisen ennaltaehkäisevän toiminnan jatkossa osana maatalouden tukijärjestelmää.

Suomi voisi toimia tässä ihan pioneerina ja sitä voidaan toteuttaa muuallakin EU:ssa, koska jaksamisongelma on yhteinen, hän ehdotti.

Varhainen välittäminen on Niemisen mukaan silti myös arjessa jokaisen velvollisuus omassa lähiympäristössään. "Sanaparit 'Mitä kuuluu? Voinko auttaa?' olisivat osa luontevaa kanssakäymistä."

Nieminen on juuri valittu Melan valtuuskunnan puheenjohtajaksi, missä tehtävässä hän aloittaa vuodenvaihteessa.

Hankepäällikkö Maija Pispa kertoi kokousväelle, että Varavoimaa farmarille -hankkeelle on selvästi ollut tilausta. Selkeimpiä syitä yhteydenottoihin ovat uupuminen ja turhautuminen maatalouden toimintaympäristön tilanteeseen sekä taloushuolet.

Pirkanmaan alueella asiakkaita on ensimmäisen vuoden aikana ollut 43 tilalta, joista mukana on ollut lähes sata ihmistä.

Toimintamallia ollaan nyt laajentamassa tilojen kanssa asioivien sidosryhmien suuntaan. Varsinkin lomittajia ja elykeskusten tarkastajia opastetaan vuorovaikutustaitoihin, jotta voidaan välttyä mahdollisilta ikäviltä yhteentörmäyksiltä. Niitä voi tulla, sillä ylirasittuneena esimerkiksi valvontakäynti voi laukaista voimakkaitakin reaktioita.

Pispa kertoi, että vuodenvaihteesta käyttöön tuleva Melan palveluseteli on henkilökohtainen. Sitä voi saada tilalla useampikin riippuen siitä, mikä on tarve.

Palveluseteliin saatiin rahoitus osana maatalouden kriisipakettia. Pirkanmaalaiset ovat asiasta tyytyväisiä, koska he ehdottivat palvelusetelin käyttöä alunperin, vaikka valmistelun aikana näyttikin, ettei ehdotus etenisi.

"Kohteet ovat vielä vähän viilauksessa. Ainakin talousapu kuten vaikka tilinpäätöksenteko oikeuttaa palvelusetelin käyttöön. Toinen ovat psykologiset palvelut ja joissain tapauksissa asianajopalvelut."

Varavoimaa farmarille -hanke on jo laajentunut Pirkanmaan lisäksi Satakunnan, Varsinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon tuottajaliittojen alueille.

