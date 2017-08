Ensimmäinen budjettiriita valmis – keskusta ei hyväksy maaseudun väylähankkeiden upotusta

"Valtiovarainministeriönteriön ehdotus (budjetin väylähankkeista) on käsittämätön ja keskusta ei sitä hyväksy. Koko Suomea ja kaikkia maakuntia on rakennettava tasapuolisesti. Elämisen edellytykset on turvattava kaikkialla maassa", varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni tuomitsee valtiovarainministeriön (VM) torstaina julkistaman ensi vuoden budjettiehdotuksen väylähankkeiden osalta.

Kuudesta liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) esittämästä väylähankkeesta VM puoltaa neljää pääkaupunkiseudun hanketta.

Sen sijaan Kokkolan meriväylä, Hailuodon kiinteä tieyhteys Pohjois-Pohjanmaalla ja valtatie 4 Kirri-Tikkakoski jäävät esityksessä vaille niille esitetty miljoonia.

Jos valtiovarainministeriön esitys pitää kutinsa myös LVM:n ja VM:n välisissä neuvotteluissa ja hallituksen päätöksenteossa, rahaa saavat ensi vuonna Espossaa kehä-I:n laajennus Laajalahden kohdalla (20 miljoonaa euroa) ja Länsimetron jatkeen liikennejärjestelyt (7 miljoonaa) sekä Vuosaaren meriväylä Helsingissä (12,5 miljoonaa).

Valtatie 4:n osuus Kirri-Tikkakoski Jyväskylän pohjoispuolella edellyttäisi vertailun vuoksi verorahaa 139 miljoonaa euroa.

Kannanoton mukaan toimivilla väyläyhteyksillä on ratkaiseva merkitys, että työpaikkoja voidaan luoda koko Suomeen talouden vihdoin kasvaessa.

"Pääkaupunkiseutu ja maakunnat ovat tässäkin suhteessa samassa veneessä", Lapin vaalipiiristä kansanedustajaksi valittu Kulmuni muistuttaa.

Hän toimii Tornion kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Huolimatta talouskasvun tuomista lisäverotuloista valtion budjettiin joudutaan ottamaan uutta lainaa 3,4 miljardia euroa. Budjetin loppusumma on 55,4 miljoonan euroa.