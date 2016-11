Erosta kertoneelle entiselle emännälle satelee ymmärrystä: "Ihminen ei ole robotti"

Tuula Hyystinmäen omakohtainen kertomus maatilaa pitäneen pariskunnan avioerosta kosketti lukijoita. Se synnytti tiistaina MT:n Facebook-seinällä pitkiä huolella puntaroituja mielipiteiden vaihtoja varsinkin nykymaatilojen työmäärästä.

"Masennus ja uupumus on sairaus, joka ei ole leikinasia eikä kiva kellekään sivusta seurata tai päällään kantaa. Ihminen ei ole robotti vaan tarvitsee lepoa ja työtä sopivassa suhteessa", kommentoi Katja Timonen.

Marja Leena Luukkonen kiittää Hyystinmäkeä vaikean asian esiin tuomisesta: "Monilla maatiloilla tilanne on tuttu. Kaikki eivät osaa rakastumisen huumassa tehdä elämästään kokonaisarviota. Epäilemättä ero oli viisas ratkaisu. Mikään maatila tai mikään muukaan maallinen omaisuus ei ole niin arvokas ja tärkeä, että sen eteen kannattaisi elämänsä ja terveytensä uhrata."

Timo Hakkaraista tarina kosketti: "Oheislukemista "Maajussille morsian" -sarjaan mieliville."

Timo Kesti sai useita vastauksia arvioituaan, ettei Hyystinmäki ole ollut "emäntätyyppiä alun alkaenkaan". "Kyllä varmaan on niin, että joko tila on sellainen, että naisen ei tarvitse osallistua tilan töihin mitenkään, tai sitten nainenkin on jo nuoresta pitäen kouluttautunut ja suuntautunut maatalousalalle eikä kaipaa tilan ulkopuolelle töihin. Muuten tulee luultavasti ongelmia jossain vaiheessa."

"Ja hieman oudolta kuulostaa myös tuo kommentti siitä, että äitiysloman jälkeen voi "rooli" jäädä päälle. Eikö sen lasten- ja kodinhoitajan roolin ole tarkoituskin kestää aina lasten itsenäistymiseen asti?"

Kyllä niitä ongelmia tulee, vaikka molemmat on tilan töissä. Jos töitä on vaan liikaa, niin uupuminen siitä tulee, olipahan kuin sopiva ihminen työhönsä, napautti Katja Timonen.

Anne Santala muistutti, ettei kaikkiin asioihin voi varautua ennalta. "Nainenhan tuli tilalle jo valmiiksi koulutettuna eri työhön. Jotenkin se arki pitää jakaa. Ei sellaiseen ketään valmisteta."

Moni kodin asia saattaa vierähtää niin maatiloilla kuin kaupunkilaisissa kodeissa vain äidin harteille, vastaa Kestille Teija Horppu. "Nyky-Suomessa lastenhoito ja kodinhoito kuuluvat molemmille vanhemmille, eivät vain äidille. Työnjako kuitenkin vääristyy usein siinä vaiheessa, kun nainen on äitiyslomalla kotona."

Tähän Kesti vielä vastaa: "Tuo varmaankin pitää paikkansa, mutta siihen vaikuttaa sekin, että kuinka "kriittinen" nainen on miehen tekemiä kotitöitä kohtaan. Jos haluaa toisen tekevän enemmän kotitöitä, niin sitten pitää myös antaa hänelle vastuuta ja vapautta tehdä ne haluamallaan tavalla ja antaa positiivista palautetta."

Urpo Nilsen nostaa esiin yhden tarinassa esiin tulleen rasitustekijän: "Luottamustehtävät on kyllä vihonviimeisiä, jos niitä alkaa olla niin paljon, että pitää joka viikko olla jossain menossa. Tuohan ne vaihtelua arkeen, mutta liika on liikaa. On johtanut monen parin eroon."

